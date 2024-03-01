يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يعيش في حالة صدمة

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يعيش في حالة صدمة
التاريخ
3/1/2024 2:09:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "الجيش الإسرائيلي يعيش حالة صدمة، بعد 147 يوما من القتال في قطاع غزة، نتيجة الخسائر الكبيرة في صفوفه.
وأضافت الصحيفة أن هيئة الأركان تطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواته، لكن الحكومة تقترح تجنيد 2500 فقط بسبب ضعف الميزانية.
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