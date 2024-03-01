النواب الأميركي يصوت لصالح تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية الفدرالية

MENAFN - Al Wakeel News)صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح تجنب إغلاق مؤسسات الحكومة الفدرالية خلال سنة انتخابية صعبة تمر بها السياسة الأميركية، بحسب واشنطن تايمز.



وتوصل الديموقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق، يتضمن تمديد ميزانية الدولة الفدرالية لمدة أسبوع حتى 8 آذار الحالي لتجنب شلل المؤسسات الحكومية الذي كان سيؤدي إلى إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ على القرار، والذي هو شكلي، لأن تمريره في مجلس النواب والموافقة عليه أولا هو الأساس.



وبحسب المشهد السياسي الأميركي، فقد عرقل النواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى الآن اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في الأول من تشرين الأول الماضي.