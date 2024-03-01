الأرصاد تكشف الحالة الجوية اليوم الجمعة

MENAFN - Al Wakeel News)تسود اليوم الجمعة، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية مثيرة للغبار على فترات خاصة في مناطق البادية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، مغبرة بوجه عام، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وتتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الاثنين، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ،مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 4 وفي مرتفعات الشراة 17 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 5، وفي مناطق السهول 19 - 7، وفي الأغوار الشمالية 27 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 16، وفي خليج العقبة 29 - 18 درجة مئوية.