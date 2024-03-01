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تحويل حركة المركبات اثر انقلاب صهريج محروقات في عمان

3/1/2024 1:07:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يشهد طريق المطار الآن، للسير القادم من جسر مرج الحمام باتجاه نفق الملتقى/ قرب جسر الأمير حسين، تحويلاً لحركة المركبات، اثر تدهور صهريج محروقات وانقلابه على الشارع العام وفقا لما افادت ادارة السير .

واشارت ادارة السير ان مجموعاتها تعمل على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية .

ونوهت السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .

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