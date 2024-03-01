تحويل حركة المركبات اثر انقلاب صهريج محروقات في عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يشهد طريق المطار الآن، للسير القادم من جسر مرج الحمام باتجاه نفق الملتقى/ قرب جسر الأمير حسين، تحويلاً لحركة المركبات، اثر تدهور صهريج محروقات وانقلابه على الشارع العام وفقا لما افادت ادارة السير .
واشارت ادارة السير ان مجموعاتها تعمل على رفع أثر الحادث وتسيير الحركة المرورية .
ونوهت السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير في الموقع .
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