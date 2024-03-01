الهلال الأحمر يوزع معونات شتوية على 6 آلاف مستفيد في عدد من المحافظات المصرية

قامت هيئة الهلال الأحمر عبر وفدها المتواجد حاليا في جمهورية مصر العربية بتوزيع المعونات الشتوية على المستفيدين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6 آلاف في عدد من المحافظات المصرية، واشتملت المعونات على المستلزمات الشتوية التي تضمنت أجهزة التدفئة والأغطية والبطانيات والملابس ومستلزمات الأطفال والطرود الغذائية لحماية المتأثرين من تداعيات انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة والحد من تفشي أمراض الشتاء خاصة بين الأطفال.





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