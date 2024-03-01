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قرقاش: الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها وسمعتها الدولية وتأثيرها

3/1/2024 12:25:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات بحلولها في المرتبة العاشرة على مؤشر القوة الناعمة يعد ذلك تأكيداً
جديداً على قوة استراتيجياتنا وتأثيرنا الإيجابي وتفاعلنا مع مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وقال معاليه عبر
حسابه الرسمي على "منصة إكس": الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها وسمعتها الدولية، وبحلولها في المرتبة العاشرة على مؤشر القوة الناعمة تأكيد جديد على قوة استراتيجياتنا وتأثيرنا الإيجابي وتفاعلنا مع مختلف القضايا والتحديات العالمية.

وأضاف معاليه: "مسيرتنا المباركة ماضية نحو مستقبل مشرق بحكمة قيادتنا ورؤيتها السديدة".

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