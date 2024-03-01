أسعار النفط ترتفع في ظل تعقد محادثات وقف إطلاق النار في غزة

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لختام الأسبوع على زيادة طفيفة مع تعقد وضع المحادثات بشأن الوقف المحتمل لإطلاق النار في غزة بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم تسلم مساعدات.

وبحلول الساعة 0118 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 29 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 82.20 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.48 دولاراً.

ويتجه غرب تكساس الوسيط لتحقيق زيادة أربعة بالمئة هذا الأسبوع، في حين يتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع عند مستوى التسوية الأسبوع الماضي.

ويحوم برنت بفارق مريح فوق مستوى 80 دولاراً منذ ثلاثة أسابيع، ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط سوى تأثير طفيف على تدفقات الخام في ظل الهجمات على حركة الشحن بالبحر الأحمر.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على أشخاص لدى انتظارهم تسلم مساعدات غذائية في غزة، مضيفا أنه يعتقد أن الواقعة الدامية ستعقد محادثات وقف إطلاق النار.

وألقت إسرائيل باللوم في الوفيات على الحشود المحيطة بشاحنات المساعدات، قائلة إن الضحايا تعرضوا للدهس أو التدافع.

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