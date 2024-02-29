أمريكا: حريق الغابات في تكساس يصبح الأسوأ في تاريخ الولاية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 29 - 2 (كونا) -- أكدت إدارة الغابات التابعة للحكومة المحلية في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الخميس أن الحريق (سموكهاوس غريك) الذي اندلع الإثنين الماضي أصبح أسوأ حريق غابات في تاريخ الولاية مشيرة إلى أن نسبة احتوائه لم تتجاوز بعد ثلاثة في المائة.
وقالت الإدارة في بيان "يشتعل اليوم أكبر حريق غابات في تاريخ تكساس. أدى الحريق سموكهاوس غريك في مقاطعة هاتشينسون إلى حرق إجمالي 1,075,000 فدان في تكساس و(ولاية) أوكلاهوما وتم احتواء 3 في المائة منه".
وكشفت وجود حرائق غابات أخرى "نشطة" في الولاية تتجاوز نسبة احتوائها بين 30 إلى 65 في المئة.
وأعلنت إدارة الغابات "ستزداد احتمالية نشاط حرائق الغابات مرة أخرى في منطقة السهول يومي السبت والأحد بسبب الرياح القوية"ز
وقال رئيس خدمة إطفاء الغابات في تكساس ويس مورهيد إن " الرياح القوية ودرجات الحرارة الدافئة أدت إلى جفاف الأعشاب في أجزاء كثيرة من تكساس".
وأضاف في تصريح تضمنه البيان "بينما يواصل رجال الإطفاء إخماد الحرائق النشطة، نحث سكان تكساس على توخي الحذر بشأن أي نشاط خارجي قد يسبب شرارة".
وحسب إدارة الغابات فإن أسوأ حريق غابات في تاريخ ولاية تكساس قبل الحريق الحالي حدث سنة 2006 وأحرق ما يزيد على 907 آلاف فدان.
وأصدر الحاكم غريغ أبوت الثلاثاء إعلان حالة الكارثة في 60 مقاطعة "للاستجابة لنشاط حرائق الغابات واسع النطاق في جميع أنحاء الولاية".
ومنذ الأحد 25 الماضي حاولت إدارة الغابات إخماد 56 حريق غابات أحرقت أكثر من 1,256,328 فدانا. (النهاية)
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