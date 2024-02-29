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أمريكا: حريق الغابات في تكساس يصبح الأسوأ في تاريخ الولاية

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 29 - 2 (كونا) -- أكدت إدارة الغابات التابعة للحكومة المحلية في ولاية تكساس الأمريكية اليوم الخميس أن الحريق (سموكهاوس غريك) الذي اندلع الإثنين الماضي أصبح أسوأ حريق غابات في تاريخ الولاية مشيرة إلى أن نسبة احتوائه لم تتجاوز بعد ثلاثة في المائة.
وقالت الإدارة في بيان "يشتعل اليوم أكبر حريق غابات في تاريخ تكساس. أدى الحريق سموكهاوس غريك في مقاطعة هاتشينسون إلى حرق إجمالي 1,075,000 فدان في تكساس و(ولاية) أوكلاهوما وتم احتواء 3 في المائة منه".
وكشفت وجود حرائق غابات أخرى "نشطة" في الولاية تتجاوز نسبة احتوائها بين 30 إلى 65 في المئة.
وأعلنت إدارة الغابات "ستزداد احتمالية نشاط حرائق الغابات مرة أخرى في منطقة السهول يومي السبت والأحد بسبب الرياح القوية"ز
وقال رئيس خدمة إطفاء الغابات في تكساس ويس مورهيد إن " الرياح القوية ودرجات الحرارة الدافئة أدت إلى جفاف الأعشاب في أجزاء كثيرة من تكساس".
وأضاف في تصريح تضمنه البيان "بينما يواصل رجال الإطفاء إخماد الحرائق النشطة، نحث سكان تكساس على توخي الحذر بشأن أي نشاط خارجي قد يسبب شرارة".
وحسب إدارة الغابات فإن أسوأ حريق غابات في تاريخ ولاية تكساس قبل الحريق الحالي حدث سنة 2006 وأحرق ما يزيد على 907 آلاف فدان.
وأصدر الحاكم غريغ أبوت الثلاثاء إعلان حالة الكارثة في 60 مقاطعة "للاستجابة لنشاط حرائق الغابات واسع النطاق في جميع أنحاء الولاية".
ومنذ الأحد 25 الماضي حاولت إدارة الغابات إخماد 56 حريق غابات أحرقت أكثر من 1,256,328 فدانا. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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