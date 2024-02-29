سياسة/فرنسا/مساعدات/غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فرنسا تعرب عن حزنها لسقوط مدنيين فلسطينيين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
باريس - 29 - 2 (كونا) -- اعربت فرنسا عن قلقها العميق اليوم الخميس إزاء التقارير التي تفيد بمقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسي في بيان لها ان إطلاق جنود الاحتلال الاسرائيلي النار على المدنيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء "أمر غير مبرر".
واضاف البيان "نحن ننتظر تسليط الضوء على الأفعال المذكورة وهي خطيرة للغاية وعلى أية حال تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين".
و شدد البيان على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وذلك للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين في قطاع غزة.
واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق اليوم فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الانسانية في دوار (النابلسي) شمالي غزة ما ادى الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.(النهاية)
م ع / س ع م
MENAFN29022024000071011013ID1107920118
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.