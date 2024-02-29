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سياسة/فرنسا/مساعدات/غزة

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فرنسا تعرب عن حزنها لسقوط مدنيين فلسطينيين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

باريس - 29 - 2 (كونا) -- اعربت فرنسا عن قلقها العميق اليوم الخميس إزاء التقارير التي تفيد بمقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسي في بيان لها ان إطلاق جنود الاحتلال الاسرائيلي النار على المدنيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء "أمر غير مبرر".
واضاف البيان "نحن ننتظر تسليط الضوء على الأفعال المذكورة وهي خطيرة للغاية وعلى أية حال تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين".
و شدد البيان على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وذلك للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين في قطاع غزة.
واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق اليوم فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الانسانية في دوار (النابلسي) شمالي غزة ما ادى الى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.(النهاية)

م ع / س ع م






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