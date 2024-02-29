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(أتلتيك بلباو) يهزم (أتلتيكو) ويتأهل لنهائي (كأس ملك إسبانيا)

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 2 (كونا) -- تأهل (أتلتيك بلباو) لنهائي (كأس ملك إسبانيا) بعد فوزه على (أتلتيكو مدريد) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الخميس في نصف نهائي المسابقة.
وسجل انياكي ويليامز هدف التقدم في الدقيقة 13 من زمن المباراة فيما أضاف زميله نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 42 واختتم جوركا جوروزيكا بهدف ثالث أخير في الدقيقة 61 على ملعب (سان ماميس).
وبذلك ضرب (أتليتك بلباو) لنفسه موعدا مع (مايوركا) في المباراة النهائية التي ستقام في ملعب (لا كارتوخا) في مدينة (إشبيلية) الأندلسية في السادس من شهر أبريل المقبل. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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