(أتلتيك بلباو) يهزم (أتلتيكو) ويتأهل لنهائي (كأس ملك إسبانيا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 29 - 2 (كونا) -- تأهل (أتلتيك بلباو) لنهائي (كأس ملك إسبانيا) بعد فوزه على (أتلتيكو مدريد) بثلاثة أهداف دون رد اليوم الخميس في نصف نهائي المسابقة.
وسجل انياكي ويليامز هدف التقدم في الدقيقة 13 من زمن المباراة فيما أضاف زميله نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 42 واختتم جوركا جوروزيكا بهدف ثالث أخير في الدقيقة 61 على ملعب (سان ماميس).
وبذلك ضرب (أتليتك بلباو) لنفسه موعدا مع (مايوركا) في المباراة النهائية التي ستقام في ملعب (لا كارتوخا) في مدينة (إشبيلية) الأندلسية في السادس من شهر أبريل المقبل. (النهاية)
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