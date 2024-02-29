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إيران تدين الهجوم الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين العزل بقطاع غزة

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 29 – 2 – (كونا) -- دانت إيران اليوم الخميس الهجوم "الوحشي" الذي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين عزل كانوا بإنتظار المساعدات الإنسانية بمدينة غزة.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله ان "جرح غزة لن يمحى من ذاكرة أحرار العالم ولن يمحى أيضا عار الدعم والتزام الصمت عن المجازر والإبادة الجماعية من جباه الادعياء الكاذبين لحقوق الإنسان في الغرب".
واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار (النابلسي) شمالي غزة مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.(النهاية)

م و / س ع م




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