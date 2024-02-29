إيران تدين الهجوم الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين العزل بقطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 29 – 2 – (كونا) -- دانت إيران اليوم الخميس الهجوم "الوحشي" الذي شنته قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد مدنيين فلسطينيين عزل كانوا بإنتظار المساعدات الإنسانية بمدينة غزة.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قوله ان "جرح غزة لن يمحى من ذاكرة أحرار العالم ولن يمحى أيضا عار الدعم والتزام الصمت عن المجازر والإبادة الجماعية من جباه الادعياء الكاذبين لحقوق الإنسان في الغرب".
واستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار (النابلسي) شمالي غزة مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.(النهاية)
م و / س ع م
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