الرئيس الأمريكي يتراجع عن توقعه ببدء وقف إطلاق النار في غزة الإثنين المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 29 - 2 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن اتفاقا لوقف لإطلاق النار في غزة قد لا يبدأ الإثنين المقبل وذلك خلافا لما كان الرئيس يتوقع مطلع الأسبوع الجاري.
جاء تصريح بايدن للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية تكساس الأمريكية حيث يجري زيارة ميدانية يلتقي خلالها المسؤولين عن ملف الهجرة وأمن الحدودز
كان الرئيس الأمريكي قد قال مطلع الأسبوع الجاري في نيويورك إن"مستشاري للأمن القومي أخبرني أننا قريبون.. قريبون (من التوصل إلى هدنة) ولكننا لم ننته بعد" مضيفا "آمل أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار بحلول يوم الاثنين المقبل".
وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير أمس الأربعاء على أن التوصل إلى هدنة في غزة تتضمن إدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر وإطلاق سراح الرهائن يمثل "أولوية" لبايدن.
وقالت للصحفيين إن "بايدن وفريقه يعملون منذ بعض الوقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار (مؤقت) يشمل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إعادة الرهائن إلى ديارهم بما في ذلك الرهائن الأمريكيون". (النهاية)
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