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الرئيس الأمريكي يتراجع عن توقعه ببدء وقف إطلاق النار في غزة الإثنين المقبل

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 29 - 2 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن اتفاقا لوقف لإطلاق النار في غزة قد لا يبدأ الإثنين المقبل وذلك خلافا لما كان الرئيس يتوقع مطلع الأسبوع الجاري.
جاء تصريح بايدن للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية تكساس الأمريكية حيث يجري زيارة ميدانية يلتقي خلالها المسؤولين عن ملف الهجرة وأمن الحدودز
كان الرئيس الأمريكي قد قال مطلع الأسبوع الجاري في نيويورك إن"مستشاري للأمن القومي أخبرني أننا قريبون.. قريبون (من التوصل إلى هدنة) ولكننا لم ننته بعد" مضيفا "آمل أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار بحلول يوم الاثنين المقبل".
وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير أمس الأربعاء على أن التوصل إلى هدنة في غزة تتضمن إدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر وإطلاق سراح الرهائن يمثل "أولوية" لبايدن.
وقالت للصحفيين إن "بايدن وفريقه يعملون منذ بعض الوقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار (مؤقت) يشمل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إعادة الرهائن إلى ديارهم بما في ذلك الرهائن الأمريكيون". (النهاية)

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