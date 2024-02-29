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رئيسة جمعية السدو الكويتية تعرب عن سعادتها بالمشاركة في لجنة التحكيم بمعرض دوحة للتصميم 2024 (بينالي)

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 29-2 (كونا) -- أعربت رئيس مجلس إدارة جمعية السدو الحرفية الكويتية الشيخة بيبي دعيج الجابر الصباح اليوم الخميس عن سعادتها بالمشاركة في لجنة التحكيم لجائزة بينالي دوحة التصميم 2024 بدعوة من رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر رئيسة مؤسسة دوحة التصميم الشيخة مياسة بنت حمد آل ثاني.
وأضافت الشيخة بيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتها عضوا في لجنة التحكيم لجائزة دوحة للتصميم أن الهدف الأساسي من جائزة دوحة التصميم هو دعم وتعزيز مواهب وإبداع المصممين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر تخصيص جائزة مالية ودعم إرشادي وتسويقي ولوجيستي إضافة الى تمكين المصممين لإظهار عملهم لجمهور أوسع.
وأشارت الى مساهمة بينالي الدوحة في تسليط الضوء على غنى ثقافة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبيئات التصميمية الفريدة على نطاق عالمي معربة عن شكرها وتقديرها لدولة قطر على احتضان مثل هذه الفعالية الفنية المميزة.
كانت الشيخة بيبي الصباح قد شاركت أولا عضوا في لجنة التحكيم للجائزة ثم قدمت محاضرة حول (حكاية السدو: تشكيل تعبير ثقافي وهوية) حيث بينت اهمية مسيرة ما قامت به جهود جمعية السدو في المحافظة علي تراث النسيج في الكويت كأساس وقاعدة علمية معرفية موثقة عالميا انطلقت منها الجهود التعليمية لنقل تلك المهارات اليدوية والتقاليد الفنية للأجيال الشابة والقادمة ليتم استيعاب معانيها الفنية في التعبير المعاصر.
وتابعت أن هذه الحرفة التقليدية أصبحت الان تراثا فنيا متطورا يسمح بالإبداع والتعبير الثقافي بشكل كبير كما تطرقت إلى تاريخ انشاء جمعية السدو التعاونية الحرفية عام 1991 كتنظيم ثقافي تعاوني حرفي يهتم بصون وتعزيز فن النسيج التقليدي في الكويت ودعم الحرفيين من الناسجات الاوائل وفناني النسيج من أهم أهداف الجمعية حفظ الحرف اليدوية بشكل عام كتراث فني ثقافي قابل للتطوير والاستلهام منه في التعبير والابداع المعاصر.
وأشارت في المحاضرة إلى مبادرة السدو للفنون والتصميم (SADI) التي تهدف إلى تعزيز الرؤية الثقافية المعاصرة والتعبير الإبداعي ومن خلال هذا البرنامج حيث ينخرط الفنانون الكويتيون الشباب في تجربة غامرة لفهم تقاليد النسيج في البلاد إضافة الى إلهام تطوير تفسيرات جديدة وتعابير إبداعية حديثة مع الاعتراف بأن الثقافة ديناميكية وتعكس النمو البشري والإبداع والابتكار.
وأعلن عن الفائزين بالجائزة وهم (استوديوهات فبركة) من لبنان في فئة تصميم المنتجات و(فضاء) من الأردن في فئة التصميم الداخلي و(سيار وغريبة) من لبنان في فئة تصميم الأثاث و(عبير صيقلي) من الأردن في فئة الحرف اليدوية.
يذكر ان بينالي (دوحة التصميم 2024) انطلق في ال24 من فبراير الجاري ويختتم اعماله أمس الأربعاء هو معرض يقام كل عامين للتميز والابتكار في مجتمع التصميم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليكون بمنزلة منصة جديدة يعرض من خلالها المصممون العرب أعمالهم وتخصصاتهم ويحددون فيها مساراتهم المهنية المستقبلية ويتفاعلون مع أشهر المصممين المتمرسين من جميع أنحاء العالم. (النهاية)

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