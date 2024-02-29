الأونروا تناشد بتخصيص أموال الزكاة هذا العام لمساعدة الفلسطينيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 29 - 2 (كونا) -- ناشدت وكالة الأمم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بتخصيص أموال الزكاة لهذ العام لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان أصدرته الأونروا أنه "من خلال التبرع بالزكاة تساهم الأونروا في الحفاظ على كرامة لاجئي فلسطين خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام من خلال توفير المساعدات الغذائية والنقدية للاجئي فلسطين الأكثر احتياجا في غزة ولبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف البيان أن الأونروا استندت في هذه الدعوة على فتوى من شيخ الأزهر وإمام المسجد الأقصى التي تدعم استحقاق لاجئي فلسطين لأموال صندوق الزكاة وكذلك لبرنامج الأونروا مثل الصحة والتعليم والغذاء وبرنامج المساعدات النقدية حسب ما اوردته على موقعها الرسمي.
وذكر البيان أن برنامج زكاة رمضان لهذا العام سيتبع سياسة صارمة وشفافة فيما يتعلق بتوزيع أموال الزكاة على الفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين الفلسطينيين بحيث يتم توزيع 100 بالمئة من أموال الزكاة على المستفيدين دون خصم أي مصاريف إضافية.
وأورد البيان أنه خلال شهر رمضان العام الماضي تمت مساعدة 55 ألف لاجئ فلسطيني إضافة إلى آلاف الأسر الأكثر ضعفا من خلال برنامج الزكاة في الأونروا. (النهاية)
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