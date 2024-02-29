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الأونروا تناشد بتخصيص أموال الزكاة هذا العام لمساعدة الفلسطينيين

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل 29 - 2 (كونا) -- ناشدت وكالة الأمم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بتخصيص أموال الزكاة لهذ العام لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان أصدرته الأونروا أنه "من خلال التبرع بالزكاة تساهم الأونروا في الحفاظ على كرامة لاجئي فلسطين خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام من خلال توفير المساعدات الغذائية والنقدية للاجئي فلسطين الأكثر احتياجا في غزة ولبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".
وأضاف البيان أن الأونروا استندت في هذه الدعوة على فتوى من شيخ الأزهر وإمام المسجد الأقصى التي تدعم استحقاق لاجئي فلسطين لأموال صندوق الزكاة وكذلك لبرنامج الأونروا مثل الصحة والتعليم والغذاء وبرنامج المساعدات النقدية حسب ما اوردته على موقعها الرسمي.
وذكر البيان أن برنامج زكاة رمضان لهذا العام سيتبع سياسة صارمة وشفافة فيما يتعلق بتوزيع أموال الزكاة على الفئات الأكثر ضعفا من اللاجئين الفلسطينيين بحيث يتم توزيع 100 بالمئة من أموال الزكاة على المستفيدين دون خصم أي مصاريف إضافية.
وأورد البيان أنه خلال شهر رمضان العام الماضي تمت مساعدة 55 ألف لاجئ فلسطيني إضافة إلى آلاف الأسر الأكثر ضعفا من خلال برنامج الزكاة في الأونروا. (النهاية)

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