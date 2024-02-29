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الولايات المتحدة تؤكد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمعرفة ملابسات مجزرة الرشيد في غزة

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 29 - 2 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة أنها تضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل لمعرفة ملابسات مجزرة الرشيد التي أودت اليوم الخميس بحياة العشرات من الفلسطينيين العزل بينما كانوا محتشدين للحصول على مساعدات إغاثية.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عن تعازي الولايات المتحدة بضحايا المجزرة التي وصفتها بأنها "حادث مأساوي.
وأشارت إلى أن "عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا على مدار هذا الصراع. ليس اليوم فقط بل على مدى الأشهر الخمسة الماضية".
وأوضح البيان أنه "عندما يتعلق الأمر بالتثبت من الحقائق على الأرض فإننا نسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات إضافية حول ما حدث بالضبط" مضيفا "نحن على اتصال بالحكومة الإسرائيلية منذ وقت مبكر من هذا الصباح وأفدنا بأن التحقيق جار".
وأكد "سنراقب التحقيق عن كثب ونضغط للحصول على إجابات" كما لفت إلى أن "هذا الحدث المأساوي يؤكد أهمية توسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة استجابة للوضع الإنساني المتردي بما في ذلك من خلال وقف إطلاق النار المؤقت المحتمل كجزء من صفقة" الأسرى.
وأبرز البيان أنه "إذا كان هناك أي شيء توضحه اللقطات الجوية لحادث اليوم فهو مدى يأس الوضع على الأرض. يحتاج الناس إلى المزيد من الغذاء ويحتاجون إلى المزيد من المياه ويحتاجون إلى الأدوية والسلع الإنسانية الأخرى وهم بحاجة إليها الآن".
وتابع "نحن نوضح في جميع مناقشاتنا مع حكومة إسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة من خلال أكبر عدد ممكن من نقاط الوصول ولتمكين التوزيع الآمن والمأمون لتلك المساعدات في جميع أنحاء غزة".
وقال إن واشنمطن تعتقد أن "الطريقة المثلى لتخفيف المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني هي التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار يؤدي إلى إخراج الرهائن وتمكين دخول المزيد من المساعدات والسماح لتلك المساعدات بالتحرك في جميع أنحاء غزة".
وأضاف "نواصل العمل ليلا ونهارا لتحقيق هذه النتيجة وما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وأن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل والشعب الفلسطيني والمنطقة ككل. وسنواصل الضغط من أجل إنجازه في أقرب وقت ممكن".
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين العزل خلال انتظار الآلاف من المواطنين دورهم لاستلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابينز
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تجاوزت الـ 30 ألفا. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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