الولايات المتحدة تؤكد الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمعرفة ملابسات مجزرة الرشيد في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 29 - 2 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة أنها تضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل لمعرفة ملابسات مجزرة الرشيد التي أودت اليوم الخميس بحياة العشرات من الفلسطينيين العزل بينما كانوا محتشدين للحصول على مساعدات إغاثية.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عن تعازي الولايات المتحدة بضحايا المجزرة التي وصفتها بأنها "حادث مأساوي.
وأشارت إلى أن "عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا على مدار هذا الصراع. ليس اليوم فقط بل على مدى الأشهر الخمسة الماضية".
وأوضح البيان أنه "عندما يتعلق الأمر بالتثبت من الحقائق على الأرض فإننا نسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات إضافية حول ما حدث بالضبط" مضيفا "نحن على اتصال بالحكومة الإسرائيلية منذ وقت مبكر من هذا الصباح وأفدنا بأن التحقيق جار".
وأكد "سنراقب التحقيق عن كثب ونضغط للحصول على إجابات" كما لفت إلى أن "هذا الحدث المأساوي يؤكد أهمية توسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة استجابة للوضع الإنساني المتردي بما في ذلك من خلال وقف إطلاق النار المؤقت المحتمل كجزء من صفقة" الأسرى.
وأبرز البيان أنه "إذا كان هناك أي شيء توضحه اللقطات الجوية لحادث اليوم فهو مدى يأس الوضع على الأرض. يحتاج الناس إلى المزيد من الغذاء ويحتاجون إلى المزيد من المياه ويحتاجون إلى الأدوية والسلع الإنسانية الأخرى وهم بحاجة إليها الآن".
وتابع "نحن نوضح في جميع مناقشاتنا مع حكومة إسرائيل أنه يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة من خلال أكبر عدد ممكن من نقاط الوصول ولتمكين التوزيع الآمن والمأمون لتلك المساعدات في جميع أنحاء غزة".
وقال إن واشنمطن تعتقد أن "الطريقة المثلى لتخفيف المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني هي التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار يؤدي إلى إخراج الرهائن وتمكين دخول المزيد من المساعدات والسماح لتلك المساعدات بالتحرك في جميع أنحاء غزة".
وأضاف "نواصل العمل ليلا ونهارا لتحقيق هذه النتيجة وما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وأن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل والشعب الفلسطيني والمنطقة ككل. وسنواصل الضغط من أجل إنجازه في أقرب وقت ممكن".
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مجزرة جديدة ضد الفلسطينيين العزل خلال انتظار الآلاف من المواطنين دورهم لاستلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابينز
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تجاوزت الـ 30 ألفا. (النهاية)
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