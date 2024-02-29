لبنان: قصف إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 2 (كونا) -- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على عدد من البلدات والقرى الواقعة بجنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان) إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارت على منطقة اللبونة وجبل بلاط وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي رامية وبيت ليف.
وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال أغارت أيضا على مفترق غزار - رامية وعلى الأودية المجاورة لبلدة القوزح.
وذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت بقذائف المدفعية والدبابات بلدة الجبين كما استهدفت المدفعية أطراف بلدات الناقورة وطير حرفا.
وأطلقت قوات الاحتلال منطادا تجسسيا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها المقاومة اللبنانية نعت في أحداها أحد عناصرها الذي قتل بمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت في بياناتها أنها استهدفت انتشار وتجمعات جنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام وتلة الكوبرا بقذائف المدفعية والاسلحة الصاروخية.
وأشارت الوكالة الى ان المقاومة قصفت مستوطنتي ايلون وغورين بالصواريخ وموقعي الرمثا ورويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة "بالأسلحة الصاروخية وأصابوها مباشرة". (النهاية)
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