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لبنان: قصف إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبية

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 2 (كونا) -- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على عدد من البلدات والقرى الواقعة بجنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان) إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارت على منطقة اللبونة وجبل بلاط وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي رامية وبيت ليف.
وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال أغارت أيضا على مفترق غزار - رامية وعلى الأودية المجاورة لبلدة القوزح.
وذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت بقذائف المدفعية والدبابات بلدة الجبين كما استهدفت المدفعية أطراف بلدات الناقورة وطير حرفا.
وأطلقت قوات الاحتلال منطادا تجسسيا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
من جهة أخرى نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات أصدرتها المقاومة اللبنانية نعت في أحداها أحد عناصرها الذي قتل بمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت في بياناتها أنها استهدفت ‏انتشار وتجمعات جنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام وتلة الكوبرا بقذائف المدفعية والاسلحة الصاروخية.
وأشارت الوكالة الى ان المقاومة قصفت مستوطنتي ايلون وغورين بالصواريخ وموقعي الرمثا ورويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة "بالأسلحة الصاروخية وأصابوها مباشرة". (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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