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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/29/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA))

3140075 الكويت - سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤكد الالتزام الراسخ بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم باعتبارهم صناع الريادة ومنبع الإلهام ومعين الطاقة الذي لا ينضب.




3140076 الكويت - دولة الكويت تشارك في أعمال الدورة الـ43 للجنة الوزارية للمرأة العربية والاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الـ68 الذي عقدته جامعة الدول العربية على مدى يومين برئاسة سلطنة عمان.






3140070 الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين العزل بقصفهم أثناء تواجدهم في شمال قطاع غزة لتلقي المساعدات الإنسانية والإغاثية ما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا.





3140022 جنيف - دولة الكويت تندد بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة التي تسببت في استشهاد أكثر من 30 ألف شخص وأكثر من 70 ألف جريح ومفقود تحت الركام.







3140081 واشنطن - وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن أن عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على غزة قد أدى لاستشهاد أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويعتبر تصريح أوستن علامة فارقة في مواقف المسؤولين الأمريكيين الذين لطالما امتنعوا عن التطرق لأعداد الشهداء في غزة. (النهاية )

ه س ص




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