موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3140075 الكويت - سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يؤكد الالتزام الراسخ بدعم الشباب وتشجيع إبداعاتهم باعتبارهم صناع الريادة ومنبع الإلهام ومعين الطاقة الذي لا ينضب.
3140076 الكويت - دولة الكويت تشارك في أعمال الدورة الـ43 للجنة الوزارية للمرأة العربية والاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الـ68 الذي عقدته جامعة الدول العربية على مدى يومين برئاسة سلطنة عمان.
3140070 الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من المدنيين الفلسطينيين العزل بقصفهم أثناء تواجدهم في شمال قطاع غزة لتلقي المساعدات الإنسانية والإغاثية ما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا.
3140022 جنيف - دولة الكويت تندد بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة التي تسببت في استشهاد أكثر من 30 ألف شخص وأكثر من 70 ألف جريح ومفقود تحت الركام.
3140081 واشنطن - وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن أن عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على غزة قد أدى لاستشهاد أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويعتبر تصريح أوستن علامة فارقة في مواقف المسؤولين الأمريكيين الذين لطالما امتنعوا عن التطرق لأعداد الشهداء في غزة. (النهاية )
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