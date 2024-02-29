الجامعة العربية تدين بأشد العبارات مجزرة دوار النابلسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة الأول من آذار (بترا)- أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دوار النابلسي بشمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.
ووصف الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد ابو الغيط، ما حدث بأنه تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، استهجانه الشديد لاستمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين على نحو يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وذلك بعد حرب التجويع التي تفرضها على (2,3) مليون فلسطيني من أبناء القطاع، وكأنها تحاصر الفلسطينيين بالجوع والرصاص.
وأوضح جمال رشدي، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تنفيذ خطة ممنهجة للحيلولة دون وصول المساعدات لأبناء القطاع، بما أنتج المشهد البائس في دوار النابلسي، حيث تم استهداف الفلسطينيين الساعين للحصول على نصيبهم من المساعدات الغذائية بعد أسابيع من التجويع.
وشدد أبو الغيط على أن وقف إطلاق النار صار ضرورة حتمية من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الموت جوعا أو قصفا، مناشدا جميع القوى الدولية تكثيف الضغوط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف هذه المذبحة اليومية، والانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي لا ينبغي أن تكون أية دولة فوقه أو فوق المحاسبة.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
01/03/2024 00:08:17
MENAFN29022024000117011021ID1107920109
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