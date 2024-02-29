الجامعة العربية تدين بأشد العبارات مجزرة دوار النابلسي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة الأول من آذار (بترا)- أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دوار النابلسي بشمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني.

ووصف الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد ابو الغيط، ما حدث بأنه تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، استهجانه الشديد لاستمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين على نحو يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وذلك بعد حرب التجويع التي تفرضها على (2,3) مليون فلسطيني من أبناء القطاع، وكأنها تحاصر الفلسطينيين بالجوع والرصاص.

وأوضح جمال رشدي، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تنفيذ خطة ممنهجة للحيلولة دون وصول المساعدات لأبناء القطاع، بما أنتج المشهد البائس في دوار النابلسي، حيث تم استهداف الفلسطينيين الساعين للحصول على نصيبهم من المساعدات الغذائية بعد أسابيع من التجويع.

وشدد أبو الغيط على أن وقف إطلاق النار صار ضرورة حتمية من أجل إنقاذ مئات الآلاف من الموت جوعا أو قصفا، مناشدا جميع القوى الدولية تكثيف الضغوط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف هذه المذبحة اليومية، والانصياع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي لا ينبغي أن تكون أية دولة فوقه أو فوق المحاسبة.

--(بترا)

ن ا/م ق/أس

01/03/2024 00:08:17