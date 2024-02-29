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منح دراسية من تايلاند للأردنيين (رابط)

2/29/2024 11:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر منح دراسية مقدمة من حكومة مملكة تايلاند ضمن برنامج المنح الدراسية التايلندية لعام 2024، في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراة) في مختلف التخصصات وفي عدد من الجامعات التايلندية.
وبحسب الإعلان، على الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية والحصول على مزيد من المعلومات الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي وتقديم طلب إلى الجامعة التي يرغب التسجيل فيها بعد التأكد من اعتراف الوزارة بالجامعة:



وتشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري، مساهمة الإقامة، التأمين الصحي).

علما أن تقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 15-3-2024.

ملاحظة:

- للاطلاع على قائمة الجامعات التايلندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:


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- يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

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