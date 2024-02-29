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ترجيح بدء استقبال طلبات الاشتراك في التوجيهي منتصف الشهر الحالي

2/29/2024 11:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - رجح مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد شحادة، أن يبدأ استقبال طلبات الاشتراك في "التوجيهي 2024"، خلال النصف الأول من الشهر الحالي.
وقال شحادة في تصريح لـ"الغد" أمس، أن الوزارة ستعلن عن برنامج امتحان "التوجيهي" وموعد انعقاده، بعد انتهاء استقبال طلبات الاشتراك. كما أنها ستستقبل طلبات الاشتراك للطلبة النظامين بمدارسهم، في حين ستستقبلها لغير المستكملين متطلبات النجاح، والراغبين برفع المعدل، إلكترونيا عن طريق الموقع gov)، أو عبرالرابط الخاص بالتسجيل.
وسيكون الرابط متاحا على الصفحة الرئيسة لموقع الوزارة gov)، وتُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق اي فواتيركم عبر التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.
وبشأن طلبة الدراسة الخاصة الجدد، فسيحصلون على طلبات اشتراكهم عند مراجعة مديريات التربية خلال فترة التسجيل المُعلنة، أما الموجودون خارج المملكة فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.

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