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الزراعة: وقف استيراد قطر الورقيات الأردنية إجراء سنوي واحترازي

2/29/2024 11:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان - أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، أن ما صدر عن الجانب القطري باشتراط المطابقة على المستوردات القطرية من محاصيل الورقيات الأردنية، ليس حظراً لدخولها، بل إجراء طبيعي وسنوي واحترازي.
واضاف المجالي لـ"الغد"، أن الوزارة معنية بتحقيق متطلبات الدول المستوردة من حيث مطابقة المنتجات الأردنية للمواصفات والقواعد الفنية، علماً بأن الوزارة وضمن الإستراتيجية الوطنية للزراعية، تعمل على خطة وطنية لخفض متبقيات المبيدات في الخضراوات والفواكه للسوقين المحلي والخارجي.
وبين أن متطلبات السلطات القطرية من حيث شهادات المطابقة، إجراء تعتمده الأردن لمستورداتها، وتعمل على تحقيقه لصادراتنا الى الأسواق الأوروبية والخليجية.
وقال المجالي إن إجراء الجهات القطرية هذا احترازي يتخذ سنويا، وتجري مراجعته من أجل الرقابة على المبيدات الزراعية مع المستوردات من المنتجات النباتية لضمان جودتها، مبينا أننا نتفهمه، كون الأردن دولة تقوم بالاستيراد والتصدير، وتتخذ الإجراءات المشابهة له والكفيلة بحماية صحة الإنسان.
واضاف، انه وضمن إستراتيجية الوزارة وحرصها في الحفاظ على الصحة العامة بتوفير منتج غذائي صحي وآمن، فقد أعدت الخطة الوطنية التنفيذية للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات في الخضراوات والفواكه لعام 2024 - 2025، إذ تتضمن 6 محاور، منها اعداد ومراجعة الإطار القانوني للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات وفق المعايير الدولية، ومراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لذلك، وتشجيع أنظمة الزراعة المستدامة والأقل ضرراً على الصحة والبيئة، وتنفيذ تجارب حقلية للتحقق من فترات الأمان للمبيدات والتوسع في قدرة وكفاءة مختبرات الوزارة لمراقبة المتبقيات والملوثات، وإعداد برنامج وطني للتوعية والإرشاد بالمتبقيات.
وقد باشرت الوزارة بسحب عينات من المحاصيل الورقية وإخضاعها للفحوصات المخبرية، للكشف عن المتبقيات ومخاطبة الجهات والمختبرات المعنية للمتابعة دوريا، ما يسهم برفع سوية وجودة المنتج الزراعي الأردني، للحفاظ على الأمن الغذائي الوطني المحلي والدولي.
كما تعمل على زيادة اعداد الفحوصات الدورية للرقابة على المتبقيات من الأسواق من المنتجات الزراعية والمستوردة المأخوذة أسبوعياً من 60 إلى ‏200 عينة بزيادة تصل إلى 230 %.
وكانت وزارة الصحة القطرية أصدرت امس قرارا بوقف استيراد الخضراوات الورقية والماكولات البحرية المجمدة كالاسماك والمحار من الأردن،
ووضعت شروطا واجراءات احترازية لاستيراد هذه السلع، وأعلمت الاردن بقرارها، موضحة اشتراطاتها التي تؤكد وجوب إرفاق الإرساليات بشهادة مطابقة صادرة عن شركات معتمدة من وزارة الصحة القطرية كطرف ثالث للتفتيش المسبق عليها في الأردن؛ كإجراء احترازي لضمان مطابقة حدود متبقيات المبيدات للمتطلبات.

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