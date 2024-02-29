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المفوضية: معدل دخل الأسرة السورية 255 دينارا شهريا ولغيرهم 229 في الأردن

2/29/2024 11:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن في تقييمها الربعي للوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين للعام الماضي، إن "معدل دخل الأسرة السوريّة في الأردن يبلغ 255 دينارا شهرياً، وغير السوريين 229 دينارا".
وبين التقييم أنه في الربع الاخير من العام الماضي، قدر دخل اللاجئين السوريين بـ255 دينارا مقارنة بـ283 دينارا شهرياً خلال الربع الذي سبقه، أما اللاجئون غير السوريين، فتراجعت دخولهم أيضا لتبلغ 229 في الربع الأخير منه، مقارنة بـ241 في الربع الثالث من العام نفسه.
وبرغم تخفيض المساعدات الإنسانية، لكن المساعدات المشتركة من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، ظلت المصدر الرئيس لدخل اللاجئين العام الماضي، اذ تمثل 44 % من دخل اللاجئين السوريين و38% من دخل اللاجئين غير السوريين في الربع الأخير، بينما بلغت نسبة الدخل من العمل للاجئين السوريين 41 % في الربع نفسه، وقد قابل ذلك زيادة في الدخل عبر التحويلات المالية من 5 إلى 12 % في الفترة المشمولة بالتقرير.
وانخفض متوسط دخل العمل الشهري للأسرة السورية من 225 دينارا في الربع الثاني، إلى 207 دنانير في الربع الأخير، أما بالنسبة للأسر غير السورية، فقد ارتفع دخل العمل من 192 ديناراً إلى 200 دينار بالفترة نفسها.
وذكر التقييم، أن الإنفاق الشهري في المتوسط، بلغ 314 دينارا للأسر السورية و279 ديناراً للأسر غير السورية في الفترة نفسها، وبلغ إنفاق الفرد 63 ديناراً للاجئين السوريين و90 دينارا للاجئين غير السوريين. وأظهر اللاجئون السوريون وغير السوريين أنماط إنفاق مماثلة، وظلت الفئات الثلاث الأولى هي: الغذاء والإيجار والصحة.
وفي الفترة ذاتها، أنفقت الأسر السورية في المتوسط 308 دنانير، أي 98 % من إجمالي إنفاقها على عناصر سلة الحد الأدنى للإنفاق على قيد الحياة شهرياً. أما بالنسبة للأسر غير السورية، فبلغ المتوسط 257 ديناراً أي 92 % من إجمالي إنفاقها على المواد الأساسية التي تضمن البقاء على قيد الحياة.
وظلت نسبة الأسر المثقلة بالديون مرتفعة، مع الإشارة إلى أنّه ما يزال 91 % من الأسر السورية و87 % من الأسر غير السورية مديونة في الفترة نفسها، وبلغ إجمالي متوسط الدين المبلغ عنه لكل أسرة 1,217 دينارا.
وأشار حوالي ثلث اللاجئين إلى أن الإيجار، السبب الأكثر شيوعاً للاقتراض. وكان أيضاً ثلث اللاجئين يتحملون الديون عبر الترتيبات مع أصحاب العقارات لتأجيل دفع الإيجار. وقد ظلت المصادر الرئيسة للأموال المقترضة غير رسمية، إذ اقترضت الأسر السورية وغير السورية في الغالب من الأصدقاء والجيران بالأردن، أو استعارت المواد الغذائية من أصحاب المتاجر، وهو اتجاه استمر طوال العام الماضي.
وأبلغت الأسر في الفترة نفسها، عن صعوبات بدفع ثمن السلع والخدمات الأساسية، وهو ما كان قائما في الأرباع التي سبقت، مع زيادة ملحوظة بعدم القدرة على دفع ثمن الكهرباء والبنزين، وهذا يرتبط بزيادة الطلب على التدفئة، وكانت الأسباب الأكثر شيوعًا هي نقص الأموال، يليها ارتفاع الأسعار.

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