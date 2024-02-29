أبو الغيط: الإنزال الجوي اختراق مهم ومقدر لتخفيف معاناة قطاع غزة

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- Alghad Newspaper) القاهرة- وصف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عمليات الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات فوق غزة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية ومصر والإمارات وقطر، بأنها تمثل اختراقا مهما ومقدرا لتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.
وناشد أبو الغيط الدول العربية مواصلة هذه العمليات لمواجهة سياسة التجويع والحصار الذي يفرضه الاحتلال.
وتأتي هذه الجهود للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة. (بترا)
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