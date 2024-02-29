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أبو الغيط: الإنزال الجوي اختراق مهم ومقدر لتخفيف معاناة قطاع غزة

2/29/2024 11:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القاهرة- وصف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عمليات الإنزال الجوي المشتركة للمساعدات فوق غزة التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية ومصر والإمارات وقطر، بأنها تمثل اختراقا مهما ومقدرا لتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.
وناشد أبو الغيط الدول العربية مواصلة هذه العمليات لمواجهة سياسة التجويع والحصار الذي يفرضه الاحتلال.
وتأتي هذه الجهود للتخفيف من الجائحة الإنسانية داخل قطاع غزة. (بترا)

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