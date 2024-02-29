إرادة ملكية سامية باستحداث ميدالية خاصة باسم ميدالية اليوبيل الفضي

وبموجب الإرادة؛ تستحدث ميدالية خاصة باسم (ميدالية اليوبيل الفضي) بمناسبة الذكرى الـخامسة والعشرين لجلوس جلالـة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.



وتمنح الميدالية تقديرا للأشخاص الذين قدموا خدمات بارزة وأعمـالا رائدة في مختلف المجالات، وخاصة الـذين ســاهمـت أعمالهم في بناء الوطن وتطويره من مدنيين وعسكريين خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية، وكذلك الهيئات والمؤسـسـات والشركات الحكومية والخاصـة التي قدمت خدمات جليلة للوطن.

وبموجب الإرادة، فإن الميدالية لا تخضـع لترتيب معين من ضمن الأوسمة الأردنية، وهي ميدالية خاصـة لمنـاسـبـة جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، اذ يصدر الديوان الملكي الهاشمي براءة ملكية لهذه الميدالية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منحها.



ويبلغ قطر الميدالية (40) ملم، وتزن (37) غراما من الفضة النقية بنسبة 99.9 %، ويحمل الوجه الأول للميدالية صورة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومكتوب في أعلى الصورة عبارة "أنا منكم ولكم جميعا محبة وعطاء دون تمييز ولا استثناء"، وتحتها عبارة "عبدالله الثاني ابن الحسين".



اما الوجه الثاني للميدالية، فيحمل شعار اليوبيل الفضي والأعوام 1999-2024.

وتضم الميدالية حاملة مصنوعة من المعدن تعلوها حلقة تربط الميدالية بالشريط القماشي، وشريط مصنوع من القماش الحريري باللون الأحمر العنابي، ودبوس صغير مستطيل الشكل مثبت في أعلى الشريط لحمل الميدالية، فيما تكون علبة الميدالية مغطاة بجلد لونه أسود، ومطبوع عليها من الخارج التاج الملكي باللون الذهبي، ويتوسط داخلها شعار اليوبيل الفضي. -(بترا)