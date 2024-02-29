أشياء حدثت ما كنا لنصدق وقوعها

بقلم: يوسي كلاين



كل شيء يبدأ بقول: "هذا لا يصدق"، الذي هو ابن عم "هذا لن يحدث لنا". بعد قتل رابين تساءلنا كيف يمكن التصديق بأنهم قتلوا هنا رئيس الحكومة. وبعد تعيين ايتمار بن غفير تساءلنا كيف يمكن أن يحدث بأن أحدا يقوم بإدارة الشرطة. هذا لا يصدق، قالوا في بئيري عندما شاهدوا المقاومين على العشب الأخضر هذا لا يصدق.

الأسئلة جاءت بعد ذلك، والإجابات لم تغير أي شيء.

عندما يقولون: "إن شيئا ما لا يمكن أن يحدث"، فهم ينوون القول: "إن كل شيء على ما يرام، وأن المنظومة تعمل وأن هناك جيشا وحكومة، لن يسمحا لأمور سيئة بأن تحدث". هل هذا صحيح، ماذا يمكن أن يحدث؟ كل ما نستبعده من كثرة الخوف. بدءا بإلغاء الانتخابات وحتى الديكتاتورية ودولة الشريعة. هل هذا خيال مدحوض؟ ربما. هو خيال ولا أساس له، وبدرجة لا تقل عن ذلك هو الوضع الذي فيه الشباب يضحون بأنفسهم من دون أي سبب أو هدف (الحرب في غزة).

لا يوجد سبب ولا يوجد هدف في واقع الخيال الذي قاموا باختراعه في الاستوديوهات. في هذا الواقع لا يوجد مكان للتساؤل. الأسئلة تقوض الوحدة، وتثير الشك في قدرة نصف مليون جندي على الانتصار على 30 ألف مقاوم (ربما لأنهم "يحاربون من اجل الوطن"؟). أسئلة حول إجراء "هنيبعل" الذي تم تطبيقه على المخطوفين ستكشف كذبة "نحن نبذل كل جهدنا".

لا يسألون عن أولاد قتلى أو عن جنود يقومون بالتنكيل.

بعد ذلك، يفاجأون من أن رئيس الأركان يعلن بشكل فجائي، أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية". هل يقول ذلك لنا؟ ما الذي حدث؟ هو شاهد في "سي.ان.ان" مقال حول إهانة الأسرى الذي لم نشاهده نحن. أيضا في لاهاي شاهدوا ذلك. الون بن دافيد تحرك على كرسيه بسبب عدم الارتياح. نير دبوري لا يعرف عما يدور الحديث. لا تصدقوا ما تعرفونه، أو تشاهدونه يقولون. صدقوا فقط ما نقوله لكم.

نحن نرى فقط ما تريدوننا مشاهدته. ما الذي ترونا إياه؟ التبريرات. الدهشة تحل محل الغطرسة. فجأة الغزيون ليسوا مساكين، بل عظيمو القوة، ومعهم نحن نتواجد. هل شاهدتم الأنفاق العظيمة! الحصون الفاخرة! وأنتم تحتجون على البركة في قيصاريا؟ هل لديكم أي فكرة كم من الملايين يوجد لدى السنوار؟ نعم، هذا المماطل المناوب، الساخر والمتهكم، الذي لا يشعر بالمعاناة. سيقوم بتأخير أي صفقة لتبادل المخطوفين وسيناضل على حياته، حتى حساب حياة مقاتليه. عندنا هو لم يكن لينجو ولو للحظة.

عندما يحدث ما هو غير منطقي، فإنه يتم استلال الإعلام، هو يغطي كل الأكاذيب. يشرحون، أي يخفون، هذا يعني أنهم يكذبون علينا. لأنه لم يعد بإمكانهم الكذب على العالم. من يقومون بالشرح، "رجال الدعاية"، مع الوحدة وضد الكراهية. ولكن يوجد لديهم سؤال واحد، أين كانت شيكما وماذا فعل الشاباك ومن لا يعرف عن الشريحة التي تم تغييرها؟ بعد ذلك يقولون بتفاخر: "نحن لم نتنازل في المفاوضات، كنا متشددين وهم الذين تراجعوا. إذا كان بالإمكان أن تكذب فلم لا؟".

على سؤال كيف يمكن قذفنا من الاورفزيون أو المونديال فالجواب جاهز: "اللاسامية". هي دائما جاهزة، دائما ربع صحيحة فقط، دائما تنقذنا من التهمة. العدو مذنب. من هو العدو؟ العدو هو الاحتجاج، الجيش والشاباك. في منتهى السبت كان واضحا أن الشرطة شخصت العدو. في وقت متأخر سيسأل هذا العدو كيف يمكن أن يحدث استمرار للانقلاب في الوقت الذي كان فيه، ما يزال منشغلا بالحرب.

أيضا من حارب لا يمكنه القول: "أنا لم أعرف، لقد تفاجأت". الإشارات بارزة جدا. الذين لم يغيبوا عن دروس التاريخ يتذكرون. هو يتذكر أن الشرطة السياسية تقود إلى الطرق على الباب في الفجر، وأن الانتخابات بكل أنواع الذرائع ستؤدي إلى الديكتاتورية. وهو يعرف أن الحرب طويلة المدى بلا حاجة ستضع مسمارا آخر في نعش الديمقراطية. هو يعرف أن أعضاء الكنيست لا توجد لهم أي مصلحة في وقف ذلك. هو يعلم أن الـ100 ألف شخص الذين تم إخلاؤهم لا يزعجونهم. وأن قتيلين أو ثلاثة قتلى في الأسبوع هم ثمن معقول بالنسبة لهم من أجل استمرار فترة ولايتهم.

نحن وعدنا أنفسنا ألا يتكرر ما كان وما سيكون. لكن بيبي (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) لم يعد. لا يوجد له أي مكان آمن ليهرب إليه باستثناء الحكم. هو سيفعل كل ما في استطاعته للتمسك به، سواء عن طريق العنف أو الخداع أو استمرار الحرب. في غزة هو قام بشن حرب أوكرانية بالصيغة الإسرائيلية.