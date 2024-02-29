قتيلان من حزب الله في جنوب لبنان
التاريخ
2/29/2024 11:23:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد حزب الله اللبناني بمقتل اثنين من عناصره في جنوب لبنان.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن حزب الله تنفيذ 5 هجمات على مواقع إسرائيلية.
كما أعلن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال عند الحدود الجنوبية للبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 220.
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