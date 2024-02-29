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قتيلان من حزب الله في جنوب لبنان

2/29/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد حزب الله اللبناني بمقتل اثنين من عناصره في جنوب لبنان.


وفي وقت سابق الجمعة، أعلن حزب الله تنفيذ 5 هجمات على مواقع إسرائيلية.


كما أعلن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال عند الحدود الجنوبية للبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 220.

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