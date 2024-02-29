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البيت الأبيض يرحب بفكرة الإنزالات الجوية على غزة بعد نجاح الأردن

2/29/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، مساء الخميس، إنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في تمويل آلة حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وأضاف ساندرز وهو مستقل متحالف مع أعضاء في الحزب الديمقراطي عبر منصة "اكس" أن الأطفال يتضورون جوعا في غزة وبدلا من فتح المعابر يفتح الجنود الإسرائيليون النار على الذين يحاولون الحصول على الطعام من الشاحنات.


تجاوزت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الـ 30 ألفا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر، الخميس.


وقال إن مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين على حافة المجاعة، داعيا بلاده إلى التدخل فوراً وتقديم المساعدات مباشرة إلى المحتاجين، من خلال عمليات إسقاط جوي أحادية الجانب إذا لزم الأمر.


نقل موقع أكسيوس الأربعاء، عن 4 مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إسقاط مساعدات جوا على غزة مع تزايد صعوبة توصيل المساعدات بريا.


وأرجع موقع أكسيوس تباطؤ دخول المساعدات إلى غزة للقيود الإسرائيلية واستهداف موظفي الإغاثة وأفراد الشرطة المرافقين لقوافل المساعدات.


ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي القول بإن واشنطن غير قادرة على إيصال المساعدات الكافية إلى غزة عبر الشاحنات، لذلك هنالك حاجة إلى وسائل أخرى مثل الإنزالات الجوية.


ونقل الموقع أيضا عن مسؤولين أميركيين ترحيب البيت الأبيض بفكرة إنزال المساعدات جوا على غزة بعد قيام الأردن بجولات عدة من الإنزالات.

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