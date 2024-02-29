تحذيرات من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حذر مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور أحمد الكحلوت من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.
وأضاف بأن عدد من الأطفال استشهدوا بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.
وأشار إلى أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة للغاية وتسبب ذلك في زيادة عدد الشهداء.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد القصف الجوي الإسرائيلي على جباليا شمال غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.
وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.
MENAFN29022024000072011014ID1107920062
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.