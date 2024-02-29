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تحذيرات من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية

2/29/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور أحمد الكحلوت من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.

وأضاف بأن عدد من الأطفال استشهدوا بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.


وأشار إلى أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة للغاية وتسبب ذلك في زيادة عدد الشهداء.


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد القصف الجوي الإسرائيلي على جباليا شمال غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.


ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.


وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

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