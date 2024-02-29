مجزرة الطحين بغزة.. خدعة جديدة تحت بند المساعدات



استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب نحو 800 آخرين في -ما سميت- "مجزرة الطحين" شمالي قطاع غزة، حيث استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل الأربعاء في أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات عند دوار النابلسي، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "حادث المساعدات سيعقّد المفاوضات بشأن الرهائن".



وفي أحدث حصيلة للضحايا، أفادت وسائل إعلام مساء الخميس بارتفاع عدد الشهداء إلى 112، مشيرا إلى صعوبة تقديم إحصاء كامل بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على المنطقة التي تقع في مدينة غزة قرب شارع الرشيد (شارع البحر).

وأضاف مراسل الجزيرة أن آليات الاحتلال جرفت عددا من جثث الشهداء الذين سقطوا في المجزرة.



وحصلت الجزيرة على مشاهد توثق اللحظات الأولى لإطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه الفلسطينيين في أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات. ووقعت المجزرة في شمال القطاع الذي يواجه مجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي، مع توالي الأنباء عن وفاة أطفال جراء الجفاف وسوء التغذية.





من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة إن عدد المصابين في المجزرة يقترب من 800، مبينا أن غالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.



وطالب القدرة المجتمع الدولي بفتح ممر إنساني آمن لدخول المساعدات.



"قتلوا بدم بارد"

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صدر مساء اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال يمارس "التضليل والكذب حول ما ارتكبه من مجزرة مروعة عبر تمريره رواية تافهة ليبرر هذا القتل الممنهج لأبناء شعبنا".



وأضافت أن ما قدمته وزارة الصحة من دلائل وقرائن "ليس أقلها إطلاق النار المباشر على المواطنين وعلى أطرافهم العلوية بغرض القتل الفوري"، بالإضافة إلى روايات الشهود التي أكدت تعرضهم لإطلاق النار دون وجود أي خطر على قوات الاحتلال، يؤكد "تعطش الجنود الإرهابيين للقتل وارتكاب أبشع الانتهاكات بسبب الحماية والغطاء المقدم من إدارة الرئيس الأميركي بايدن من أية محاسبة دولية".



ودعت حماس محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الحقوقية إلى توثيق المجزرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته.



وكانت الحركة قد دعت في بيان سابق مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية إلى الانعقاد العاجل واتخاذ ما يُلزم إسرائيل بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة، كما حثت الدول العربية على الخروج من "مربع الصمت".



من جهته، حمّل الإعلام الحكومي في غزة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن المجزرة.



وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال كان يعلم بوصول الضحايا إلى المنطقة للحصول على مساعدات، لكنه "قتلهم بدم بارد".



من جهة أخرى، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إنه يشعر بالفزع إزاء تقارير عن مقتل وإصابة المئات في أثناء نقل المساعدات غربي مدينة غزة.



وقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا قال فيه إن حشودا من الفلسطينيين تجمعت و"نهبت" المساعدات الإنسانية لدى إدخالها على متن شاحنات إلى شمال قطاع غزة الليلة الماضية.



وأضاف البيان أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا نتيجة الازدحام الشديد والدهس في أثناء احتشادهم حول الشاحنات المحملة بالمساعدات.



وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن مئات الفلسطينيين اقتربوا من القوات الإسرائيلية بطريقة "شكلت خطرا عليها"، وأن هذه القوات ردت بإطلاق النار، حسب ادعائه.



وقال بيان الجيش إن التحقيق جار في الحادثة التي وقعت عند دوار النابلسي بمدينة غزة.



في الوقت نفسه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير جنود الاحتلال الذين ارتكبوا المجزرة بالأبطال، وقال إنهم "تصرفوا بشكل ممتاز ضد الغوغاء الغزيين الذين حاولوا إيذاءهم".



وأضاف -في منشور على منصة إكس- أن ما حدث يثبت أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل احتجاز إسرائيليين هناك "ليس مجرد جنون"، بل إنه "يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر"، وهو بمثابة الأكسجين لحركة حماس، حسب تعبيره.



تعليق بايدن

وفي الولايات المتحدة، علق الرئيس جو بايدن على المجزرة بالقول إن "حادث المساعدات الغذائية في غزة سيعقّد المفاوضات بشأن الرهائن".



وفي رده على سؤال عما إن كانت غزة ستشهد وقفا لإطلاق النار بدءا من الاثنين المقبل حسبما صرح بذلك سابقا، قال الرئيس الأميركي "ربما لا يكون يوم الاثنين".



من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن ما وقع في غزة "حادث خطير"، معربا عن تعازيه "لفقدان أرواح الأبرياء".





وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تقر بالوضع الإنساني السيئ في غزة، حيث "يحاول الفلسطينيون الأبرياء إطعام أسرهم"، مشيرا إلى أن الأمر "يسلط الضوء على أهمية توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة واستمرارها، ولا سيما من خلال وقف مؤقت محتمل لإطلاق النار".



من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل "توضيحات بشأن حادثة قافلة المساعدات في غزة".



ومنذ عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.