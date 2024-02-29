فيديو.. إنقاذ بطولي لطفل قضى 9 أيام تحت الأنقاض بغزة

وتمكّن الدفاع المدني في حي الزيتون شرقي مدينة غزة من انتشال الطفل أحمد نعيم من تحت الأنقاض وقد بدت على جسده علامات الهزال الشديد جراء نقص التغذية وطول المدة التي قضاها تحت ركام بيت عائلته المدمر جراء قصف الاحتلال.







وكانت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل العائلة بالصواريخ، مما أدى إلى استشهاد 30 فردا منها في حي الزيتون.ويواصل جيش الاحتلال لليوم الـ147 عدوانه على قطاع غزة متسببا في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، أغلبهم من الأطفال والنساء، وفي أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.وكان آخر فصل من فصول هذا العدوان الدموي على القطاع ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة أطلق عليها مجزرة الطحين حيث قصف مدنيين عزلا كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي القطاع، مما تسبب في استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 800.