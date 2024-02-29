بايدن: تحدثت مع أمير قطر والرئيس المصري بشأن غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه تحدث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن الصراع في غزة، وجهود واشنطن لتأمين إطلاق سراح المحتجزين.
وفي وقت سابق الخميس، أفاد بيان للديوان الأميري القطري بأن المحادثات تناولت جهود قطر الهادفة للتوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
من جانبها، قالت الرئاسة المصرية إن السيسي شدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار "يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم".
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