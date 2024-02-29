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​4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا مأهولا في مخيم البريج

2/29/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد أربعة مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا يعود لعائلى القريناوي في مخيم البريج، ما أدى لارتقاء أربعة شهداء على الأقل، ولإصابة عدد آخر.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت فجر أمس، مجزرة مروعة في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من سبعين شهيدا ومئات الاصابات.
وقال مراسلنا، إن قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 منهم وإصابة المئات.
وبحسب مصادر طبية، فإن عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا في المكان المستهدف، وتمنع قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول إليهم.
ويدخل العدوان على قطاع غزة، يومه السابع والأربعون بعد المئة، إذ ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 30 ألف شهيد وما يزيد عن 70215 مصابا، وفق آخر إحصائية.

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