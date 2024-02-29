توقف استقبال الزوار في تلفريك عجلون



وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن سبب التوقف يرجع إلى شدة سرعة الرياح في المنطقة، مشيرا إلى أن حالة التوقف قد تمتد بحسب مستجدات الظروف الجوية السائدة.



ودعا عرفات جميع الزوار من المواطنين والمقيمين إلى التواصل المسبق على الخط الساخن للتلفريك قبل الزيارة على الرقم 0782111265.

