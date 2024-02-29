إجراءات أمان لشراء مجوهرات المتاجر الإلكترونية

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- Al Watan) أكد متعاملون في تسويق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في المنطقة الشرقية، ازدياد حركة التجارة الإلكترونية للذهب في السعودية خلال العامين الأخيرين، وصاحب ذلك ارتفاعًا في أعداد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة ((معروف)) التابعة لوزارة التجارة التي تسوق للذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، مؤكدين خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، حرص الملاك والقائمين على تلك المتاجر الإلكترونية على ((الموثوقية))، و((الوضوح))، و((الشفافية)) مع الزبائن في جميع تعاملاتهم، وسهولة استخدام المتاجر، وطرح عروض تنافسية في مبيعات المتاجر الإلكترونية، وهدايا، قد لا يتم توفيرها في المتاجر ((الواقعية)) كخطوة تحفيزية وتشجيعية للتجارة الإلكترونية. المستقبل التجاري
شدوا على أن ملاك المتاجر الإلكترونية، حريصين كل الحرص على التحول إلى التجارة الإلكترونية، باعتبارها المستقبل التجاري، والمزايا الأفضل بالنسبة للتجار والمستثمرين، والأقل في التكاليف التشغيلية، موضحين أن خطوة كسب المزيد من الزبائن، تتطلب رضا الزبائن والعملاء، من خلال توفير الجودة والتنافس في الأسعار، مبينين أن انخفاض التكاليف التشغيلية للمتجر الإلكتروني، قد يكون سببًا محفزًا للتجار والباعة في خفض الأسعار وإجراء حسومات على جميع المبيعات والقبول بهوامش ربح أقل من المتاجر ((الواقعية)). التحقق من سمعته
بدوره، حصر شيخ سوق الذهب في الأحساء ((المعتمد من أمانة الأحساء)) صلاح البقشي، لـ((الوطن)) أمس، ((شي، 7 إجراءات أمان، يحتاجها الزبائن قبل شراء الذهب من المتاجر الإلكترونية، وهي:
01- التحقق من مواصفات وسعر القطعة لدى أكثر من متجر حسب الإمكانية.
02- التأكد من بيانات المتجر والتحقق من سمعته ومدى مصداقيته والاطلاع على آراء العملاء حول المتجر وطرح السؤال على المعارف والأصدقاء للتحقق منه.
03- التأكد من وجود طرق وقنوات دفع موثوقة وآمنة.
04- الاطلاع على سياسة الإرجاع والاستبدال.
05- تجنب الشراء من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
06- التحقق من اعتماد المتجر في منصات وزارة التجارة.
07- التأكد من رابط المتجر بحيث يكون محمي بعلامة القفل ووجود https. السجل التجاري
أكد البقشي، أن من بين أبرز الاشتراطات الواجب توفرها لتأسيس متجر إلكتروني متخصص في بيع الذهب، ووجود سجل تجاري في نشاط بيع الذهب والمعادن والأحجار الكريمة، وأن يقدم المتجر للزبون فاتورة شراء تحقق اشتراطات ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة، فيما يتعلق بنشاط بيع الذهب والمعادن والأحجار الكريمة، ولا يتطلب وجود متجر ((واقعي)) لممارسة بيع الذهب من خلال المتجر الإلكتروني ، وإنما يكتفي بوجود السجل التجاري في نشاط بيع الذهب والمعادن والأحجار الكريمة. بديل ضروري
أضاف محمد المهناء، وحسن بو جبارة ((تاجران))، أن كبار المصنعين والمسوقين وصائغي الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، اتجهوا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ إلى التجارة الإلكترونية في المجوهرات على اختلاف أنواعها، وأعطوها جل اهتمامهم، كبديل ((ضروري)) للمتاجر ((الواقعية))، موضحين أن الكثير من النسوة، لم يعد يحرصن على زيارة المتاجر ((الواقعية)) في الأسواق والمجمعات التجارية، واكتفين بتصفح المتاجر الإلكترونية عبر أجهزة الهواتف الحديثة في أي زمان وأي مكان، والاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بقطعة المجوهرات والعروض في المتجر، ومعاينة أكبر عدد ممكن من قطع المجوهرات، ولها الحرية في الشراء عبر المتجر الإلكتروني ((السداد الآلي)) وإيصال الشحنة لها خلال فترة وجيرة، وذلك بالأخص أن كان الزبون أو الزبونة من خارج المحافظة، أو الشراء الحضوري من خلال زيارة المتجر الواقعي في السوق، والسداد داخل المتجر، واستلام القطعة مباشرة، لافتين إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في زيارات النسوة للأسواق والمتاجر، بيد أن الحركة السوقية للمجوهرات مرتفعة. وضوح مسميات المواد
قالت مريم عبدالله ((زبونة)): إن للتسوق الإلكتروني للذهب، مزايا عديدة من بينها: وضوح مسميات المواد ((الفصوص)) المستخدمة في القطعة، وتجربة التسوق أكثر سرعة وسهولة وبالأخص في مواسم الأعياد وتوفير الوقت والجهد، وسهولة مقارنة الأسعار بين عدة متاجر، إمكانية الاستعانة بآراء الأقارب والمتخصصين من خلال سهولة تداول صورة وبيانات القطعة أو مقطع فيديو، بالإضافة إلى توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة لكل تفاصيل القطعة، ومن خلال تلك المعلومات، يسري الضمان التجاري على القطعة.
نسبة ارتفاع الطلب على الذهب بالمملكة خلال الربع الاخير 2023= 4.3%
كمية الذهب المتداول الربع الاخير 2023= 19.3 طن
الطلب على المجوهرات في السعودية:
2017= 44.4 طن
2018= 39.4 طن
2019=37.2 طن
2020= 22.7
2021= 33.3 طن
2022= 37.9 طن
إجراءات الأمان لشراء الذهب من الانترنت:
01- التحقق من مواصفات وسعر القطعة لدى أكثر من متجر حسب الامكانية.
02- التأكد من بيانات المتجر والتحقق من سمعته ومدى مصداقيته والاطلاع على آراء العملاء حول المتجر وطرح السؤال على المعارف والاصدقاء للتحقق منه.
03- التأكد من وجود طرق وقنوات دفع موثوقة وآمنة.
04- الاطلاع على سياسة الإرجاع والاستبدال.
05- تجنب الشراء من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
06- التحقق من اعتماد المتجر في منصات وزارة التجارة.
07- التأكد من رابط المتجر بحيث يكون محمي بعلامة القفل ووجود https.
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