Friday, 01 March 2024 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجراءات أمان لشراء مجوهرات المتاجر الإلكترونية

2/29/2024 11:21:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد متعاملون في تسويق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في المنطقة الشرقية، ازدياد حركة التجارة الإلكترونية للذهب في السعودية خلال العامين الأخيرين، وصاحب ذلك ارتفاعًا في أعداد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة ((معروف)) التابعة لوزارة التجارة التي تسوق للذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، مؤكدين خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، حرص الملاك والقائمين على تلك المتاجر الإلكترونية على ((الموثوقية))، و((الوضوح))، و((الشفافية)) مع الزبائن في جميع تعاملاتهم، وسهولة استخدام المتاجر، وطرح عروض تنافسية في مبيعات المتاجر الإلكترونية، وهدايا، قد لا يتم توفيرها في المتاجر ((الواقعية)) كخطوة تحفيزية وتشجيعية للتجارة الإلكترونية.
المستقبل التجاري
شدوا على أن ملاك المتاجر الإلكترونية، حريصين كل الحرص على التحول إلى التجارة الإلكترونية، باعتبارها المستقبل التجاري، والمزايا الأفضل بالنسبة للتجار والمستثمرين، والأقل في التكاليف التشغيلية، موضحين أن خطوة كسب المزيد من الزبائن، تتطلب رضا الزبائن والعملاء، من خلال توفير الجودة والتنافس في الأسعار، مبينين أن انخفاض التكاليف التشغيلية للمتجر الإلكتروني، قد يكون سببًا محفزًا للتجار والباعة في خفض الأسعار وإجراء حسومات على جميع المبيعات والقبول بهوامش ربح أقل من المتاجر ((الواقعية)).
التحقق من سمعته
بدوره، حصر شيخ سوق الذهب في الأحساء ((المعتمد من أمانة الأحساء)) صلاح البقشي، لـ((الوطن)) أمس، ((شي، 7 إجراءات أمان، يحتاجها الزبائن قبل شراء الذهب من المتاجر الإلكترونية، وهي:
01- التحقق من مواصفات وسعر القطعة لدى أكثر من متجر حسب الإمكانية.
02- التأكد من بيانات المتجر والتحقق من سمعته ومدى مصداقيته والاطلاع على آراء العملاء حول المتجر وطرح السؤال على المعارف والأصدقاء للتحقق منه.
03- التأكد من وجود طرق وقنوات دفع موثوقة وآمنة.
04- الاطلاع على سياسة الإرجاع والاستبدال.
05- تجنب الشراء من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
06- التحقق من اعتماد المتجر في منصات وزارة التجارة.
07- التأكد من رابط المتجر بحيث يكون محمي بعلامة القفل ووجود https.
السجل التجاري
أكد البقشي، أن من بين أبرز الاشتراطات الواجب توفرها لتأسيس متجر إلكتروني متخصص في بيع الذهب، ووجود سجل تجاري في نشاط بيع الذهب والمعادن والأحجار الكريمة، وأن يقدم المتجر للزبون فاتورة شراء تحقق اشتراطات ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة، فيما يتعلق بنشاط بيع الذهب والمعادن والأحجار الكريمة، ولا يتطلب وجود متجر ((واقعي)) لممارسة بيع الذهب من خلال المتجر الإلكتروني ، وإنما يكتفي بوجود السجل التجاري في نشاط بيع الذهب والمعادن والأحجار الكريمة.
بديل ضروري
أضاف محمد المهناء، وحسن بو جبارة ((تاجران))، أن كبار المصنعين والمسوقين وصائغي الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، اتجهوا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ إلى التجارة الإلكترونية في المجوهرات على اختلاف أنواعها، وأعطوها جل اهتمامهم، كبديل ((ضروري)) للمتاجر ((الواقعية))، موضحين أن الكثير من النسوة، لم يعد يحرصن على زيارة المتاجر ((الواقعية)) في الأسواق والمجمعات التجارية، واكتفين بتصفح المتاجر الإلكترونية عبر أجهزة الهواتف الحديثة في أي زمان وأي مكان، والاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بقطعة المجوهرات والعروض في المتجر، ومعاينة أكبر عدد ممكن من قطع المجوهرات، ولها الحرية في الشراء عبر المتجر الإلكتروني ((السداد الآلي)) وإيصال الشحنة لها خلال فترة وجيرة، وذلك بالأخص أن كان الزبون أو الزبونة من خارج المحافظة، أو الشراء الحضوري من خلال زيارة المتجر الواقعي في السوق، والسداد داخل المتجر، واستلام القطعة مباشرة، لافتين إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في زيارات النسوة للأسواق والمتاجر، بيد أن الحركة السوقية للمجوهرات مرتفعة.
وضوح مسميات المواد
قالت مريم عبدالله ((زبونة)): إن للتسوق الإلكتروني للذهب، مزايا عديدة من بينها: وضوح مسميات المواد ((الفصوص)) المستخدمة في القطعة، وتجربة التسوق أكثر سرعة وسهولة وبالأخص في مواسم الأعياد وتوفير الوقت والجهد، وسهولة مقارنة الأسعار بين عدة متاجر، إمكانية الاستعانة بآراء الأقارب والمتخصصين من خلال سهولة تداول صورة وبيانات القطعة أو مقطع فيديو، بالإضافة إلى توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة لكل تفاصيل القطعة، ومن خلال تلك المعلومات، يسري الضمان التجاري على القطعة.
نسبة ارتفاع الطلب على الذهب بالمملكة خلال الربع الاخير 2023= 4.3%
كمية الذهب المتداول الربع الاخير 2023= 19.3 طن
الطلب على المجوهرات في السعودية:
2017= 44.4 طن
2018= 39.4 طن
2019=37.2 طن
2020= 22.7
2021= 33.3 طن
2022= 37.9 طن
إجراءات الأمان لشراء الذهب من الانترنت:
01- التحقق من مواصفات وسعر القطعة لدى أكثر من متجر حسب الامكانية.
02- التأكد من بيانات المتجر والتحقق من سمعته ومدى مصداقيته والاطلاع على آراء العملاء حول المتجر وطرح السؤال على المعارف والاصدقاء للتحقق منه.
03- التأكد من وجود طرق وقنوات دفع موثوقة وآمنة.
04- الاطلاع على سياسة الإرجاع والاستبدال.
05- تجنب الشراء من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
06- التحقق من اعتماد المتجر في منصات وزارة التجارة.
07- التأكد من رابط المتجر بحيث يكون محمي بعلامة القفل ووجود https.

MENAFN29022024000089011017ID1107920044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث