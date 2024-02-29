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الهلال يكثف تأهيل البريك

2/29/2024 11:20:54 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع الجهازان الطبي والفني في الهلال، اللاعب محمد البريك لبرنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، من أجل محاولة اللحاق بالكلاسيكو.
وبحسب المصادر، فإن البريك يتحسن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وسيتم حسم موقفه النهائي من المواجهة المنتظرة بعد مراجعة الجهاز الطبي للنادي.
ويأمل مدرب الزعيم، البرتغالي خورجي خيسوس في استعادة خدمات البريك قبل مرحلة الحسم المقبلة سواء في البطولة المحلية أو المنافسة القارية.

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