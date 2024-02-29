الهلال يكثف تأهيل البريك

(MENAFN
- Al Watan) أخضع الجهازان الطبي والفني في الهلال، اللاعب محمد البريك لبرنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، من أجل محاولة اللحاق بالكلاسيكو.
وبحسب المصادر، فإن البريك يتحسن بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وسيتم حسم موقفه النهائي من المواجهة المنتظرة بعد مراجعة الجهاز الطبي للنادي.
ويأمل مدرب الزعيم، البرتغالي خورجي خيسوس في استعادة خدمات البريك قبل مرحلة الحسم المقبلة سواء في البطولة المحلية أو المنافسة القارية.
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