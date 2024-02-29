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136 طبيبا شرعيا لتغطية احتياج المملكة

2/29/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد الأطباء والطبيبات العاملات في الطب الشرعي بلغ 136 طبيبا وطبيبة بنهاية العام 2022، أشار معنيون إلى أن هذا العدد يعد كافيا لتغطية الاحتياجات في المملكة خصوصا مع تميزها بانخفاض معدل الجرائم الجنائية التي تستلزم تدخل الطب الشرعي فيها.
ويقدم الطب الشرعي الذي تتولاه جهة مختصة، خدمات طبية شرعية احترافية.
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة لعام 2022، فإن المنطقة الشرقية سجلت أعلى عدد من أطباء الطب الشرعي وذلك بواقع 43 طبيبا وطبيبة، تلتها الرياض وجدة بـ24 طبيبا وطبيبة لكل منهما، ثم نجران بـ7 أطباء، فالطائف وعسير بـ6 أطباء لكل منهما، ثم القصيم وتبوك وحائل بـ5 أطباء لكل منها، وجازان بـ4 أطباء، والجوف وحفر الباطن والقنفذة بـ2 لكل منهما، وأخيرا القريات بطبيب واحد. وبلغ عدد مراكز الطب الشرعي في المملكة 20 مركزا.
وحسب الإحصائية فقد بلغت حالات الوفيات التي أجري لها كشف ظاهري بالطب الشرعي 2810 حالات، مقابل تشريح الجثث في 2026 حالة، كما تدخل الطب الشرعي في التعامل مع حالات إصابات لأحياء في 2549 حالة، كما أبدى الرأي الفني في 102 حالة، ليبلغ المجموع الكلي للحالات التي تدخل فيها نحو 7487 حالة، أي بواقع نحو 55 حالة للطبيب الواحد تقريبا خلال العام، أي بمعدل حالة واحدة كل يوم.
عدد كاف
أوضح الطبيب الشرعي عبدالعزيز خالد أن عدد أطباء الطب الشرعي في المملكة يعد كافيا في الوقت الراهن، وذلك لقلة الحاجة إليهم، ولانخفاض معدل الجرائم الجنائية، لكنه قال ((يتجنب كثيرون دراسة الطب الشرعي لأنهم يرون أنه يتعامل مباشرة مع الجثث، ومع الحالات الجنائية)).
وأضاف ((يمتاز الأطباء الشرعيون السعوديون حاليا بالدقة والإتقان والصبر على ضغوط العمل، والقدرة على إجراء الفحص الخارجي للجثث للكشف عن أي إصابات أو علامات غير طبيعية على الجثة، كما يمتازون بإجراء الفحص الداخلي الذي يهدف إلى فحص أعضاء الجسم الداخلية وتحديد سبب الوفاة، وكذلك إجراء الفحص التشريحي والذي يهدف إلى فحص الأنسجة والأعضاء الداخلية بدقة أكبر)).
وبين أن ((هناك حالات تختص بالطب الشرعي في المستشفيات، وذلك خلال نقل الجثة التي توفي صاحبها في أي قسم من أقسام المستشفى بعد دخوله (مريضا) إلى المستشفى ويكون بحالة حادة، وعند توجيهه إلى غرفة العمليات أو إلى أي قسم في المستشفى عبر غرفة الطوارئ، وخلال نقله إلى المستشفى أو خلال قبوله كحالة حادة، لا بد أن هذه الحالة قد جرى تحديدها كحالة محتملة للطب الشرعي في كل هذه السياقات المحتملة، وعندها يجب الامتناع عن التداخل على الجروح المفتوحة فور إعلان الوفاة، كما يجب ترك كل الأدوات الطبية المستخدمة في جسم المتوفى في مكانها مثل الخط الوريدي والخط المركزي والقسطرة البولية دون إجراء أي مناورة يدوية عليها ودون نزعها من قبل العاملين في المستشفى ومن ثم نقل الجثة بأمان إلى قسم ثلاجة الموتى بعد وضعها في كيس جثة مناسبة)).
وفيات بلا تدخل
من جهته، أكد استشاري الباطنية صالح عبدالغفور أن ((هناك حالات لا يكون للطب الشرعي علاقة بها مثل حالات الوفاة التي تحدث نتيجة المعاناة من مرض ما، فهنا قبل نقل الجثة من أي قسم في المستشفى يجب إغلاق جميع الجروح وتغطيتها للمتوفى في حالة وجود جروح على جسده ونزع جميع الأدوات الطبية المستخدمة عن الجسم مثل الخط الوريدي أو الخط المركزي أو القسطرة البولية من قبل العاملين المشرفين في المستشفى، وتغطية جميع الجروح وفتحات الجسم كالفم والشرج بأغطية تمتص السوائل لتحتوي ما يخرج من الجسم، ومن ثم توضع الجثة في كيس جثة مناسب لمنع أي تسرب من المتوفى وتنقل إلى قسم ثلاجة الموتى)).
ظروف غامضة
يشير استشاري أمراض القلب عادل أدهم إلى أن تخصص الطب الشرعي يهدف إلى تحديد أسباب الوفيات وظروفها خاصة حالات الوفيات الغامضة، ويعتمد على طبيب الطب الشرعي في جمع الأدلة الطبية من مسرح الجريمة، وتقديم التقارير الطبية إلى الجهات المعنية، أما الطب الجنائي فيهدف إلى تحديد سبب الوفاة في القضايا الجنائية، وجمع الأدلة الطبية من مسرح الجريمة التي يمكن أن تستخدم لتحديد هوية الجاني أو الضحية أو طبيعة الجريمة، ونجد أطباء الطب الشرعي يتميزون بمهارات وقدرات عالية، إضافة إلى العمل في ظروف صعبة ومعقدة مثل العمل مع الجثث والإصابات المشوهة. والتعرض للضغوط النفسية حيث يتعرض الأطباء الشرعيون للضغوط النفسية بسبب طبيعة عملهم، فهم يتعاملون مع حالات وفاة وإصابات مأساوية، كما أنهم يحتاجون إلى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب حيث يتطلب العمل في الطب الشرعي وإكمال سنوات طويلة من الدراسة والتدريب، وكل هذه عوامل تدفع كثيرين لتجنب الإقبال على دراسة الطب الشرعي وامتهانه)).
تدخلات إضافية
يرى كثير أن اضطرار أطباء الطب الشرعي إلى التعامل مع حالات صعبة كثيرة تدفع كثيرين لتجنب العمل بهذه المهنة، مثل التعامل مع جثث مصابة بحالات معدية تتطلب التعامل معها على نحو احترازي خاص وشديد وفق توجيهات وزارة الصحية، ناهيك عن السرية المطلقة التي يتطلبها العمل بهذا التخصص والضغوط الشديدة التي قد يكون الطبيب الشرعي عرضة لها خصوصا في الجرائم ذات الصدى الاجتماعي والإعلامي الكبير.
أسباب عدم الإقبال على العمل بالطب الشرعي
ـ قلة الحاجة إليهم في المملكة
ـ انخفاض معدل الجرائم الجنائية في المملكة
ـ تجنب كثيرين التعامل المباشر مع الجثث والحالات الجنائية
ـ العمل في ظروف صعبة ومعقدة مثل العمل مع الجثث والإصابات المشوهة
ـ الضغوط النفسية التي يسببها هذا العمل
ـ الحاجة إلى سنوات طويلة من الدراسة والتدريب

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