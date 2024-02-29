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صعوبات تقنية أمام إيجابيات التقاضي الإلكتروني

2/29/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يحقق التقاضي الإلكتروني نحو 20 ميزة إيجابية حسب عدّد من الخبراء والمحامين والمستشارين القانونيين، رأى مهتمون فيه بعض الملاحظات التي تحتاج إلى العناية ليحقق الفوائد المرجوة منه على نحو أشمل وأكمل، ومنها انحسار دور المرافعة الشفوية، ووجود تحديات تقنية وبشرية مختلفة، واختلال التوازن بين سرعة الإجراءات والتمكين من حق الدفاع الأصيل، وصعوبة تطبيق مبدأ علنية الجلسات، وإمكانية اجتماع الشهود مع المشهود له، وعدم معرفة بعض المستفيدين استعمال التقنية.
انحسار مهارات المرافعة
من بين أهم الملاحظات التي سجلت على التقاضي الإلكتروني، انحسار فاعلية بعض مهارات المرافعة كإبراز المستند وحركة الحواس، وعدم التركيز في الجلسة أحيانًا، ومفاجأة قرب المواعيد، وصعوبة التعقيب أحيانًا، وتداخل مواعيد الجلسات.
الاستغناء عن الورق
في المقابل، رأى استشاريون، أن المملكة نجحت في التحول إلى القضاء الإلكتروني، وسبقت معظم الدول في نطاقها الإقليمي، وتحولت الإجراءات كلها إلى رقمية، وتم الاستغناء التام عن الورق، وأصبح المترافع يحضر مواعيده القضائية في أي مكان، ويقضي مصالحه عن بعد، وارتفع سقف الإنجاز العدلي، وتناغم العمل مع لغة العصر ومعطياته، ولم تعد العدالة مطلبًا بعيد المنال لسهولة الاتصال والتواصل، موضحين أن من مواد الأنظمة التي تناولت استعمال التقاضي في التقاضي:
01- إجازة أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونيًا.
02- يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
03- يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.
04- ملحق يتضمن ضوابط وإجراءات الإثبات الإلكترونيًا بما يضمن سلامتها ومطابقتها للواقع.
05- تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها ونظرها والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات والحكم والاعتراض.
06- إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو خدمة إلكترونية.
07- للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني، متى رأت أن للدليل أثرًا في حسم النزاع.
08- للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوبًا أو بأي وسيلة إلكترونية.
ASF
محطات رقمية لوزارة العدل
. أكتوبر 2017: المرحلة التجريبية لبوابة ناجز الإلكترونية التي تحتوي على جميع الخدمات العدلية
. أبريل 2018: إطلاق مشروع التحول الرقمي لمحاكم الأحوال الشخصية.
. يناير 2019: التطبيق الرسمي لخدمة الموثق.
. مارس 2020: تدشين منصة تراضي الرقمية للصلح.
. يونيو 2020: البدء في خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي.
. أغسطس 2020: تدشين البوابة القضائية العلمية الرقمية.
. فبراير 2021: إطلاق البورصة العقارية.
. أبريل 2023: إطلاق خدمات إلكترونية لتصفية التركات.
مزايا التقاضي الإلكتروني
01- تحقق الشفافية ودعم خطط السلطات.
02- سرعة الحصول على المعلومة وتطور الإجراءات.
03- اختصار الوقت والجهد والمصروفات.
04- توسعة نطاق العمل ليكون خلال 24 ساعة.
05- ارتفاع معدل الإنجاز وتصفية المتعثرات.
06- تفرغ المحاكم لمهمتها الرئيسة وهي الفصل في المنازعات.
07- القضاء على وقائع ضياع المعاملات والأوراق.
08- سهولة الارتباط والاستفادة من الخدمات في أي مكان، مما أنهى ظاهرة التنقل والسفر الشاق.
09- معالجة ظاهرة الازدحام في المحاكم.
10- القضاء على ظاهرة الغياب أو التأخر عن الجلسات.
11- توفير مساحات المحاكم لاستغلالها بشكل أنفع.
12- دمج المحاكم.
13- تعزيز الكفاءة الإنتاجية.
14- انتهاء ظاهرة التلاسن والسجالات السلبية بشكل كبير.
15- سهولة الرجوع للقواعد التشريعية والإدارية.
16- مراعاة جانب السجناء والمرضى وكبار السن والضعفاء ممن يشق عليهم توفير وسيلة المواصلات.
17- سهولة التبليغ.
18- فاعليتها في وقت الكوارث والجوائح.
19- تطور قضاء التنفيذ وسهولة متابعة إجراءاته.
20- تحقق الأمن القضائي فيما يتعلق بالمستندات والملفات وغيرها.
الخدمات الإلكترونية 2022
. التقاضي عـن بعد
+ 4.4 مليون خدمة.
. الإفراغ العقاري الإلكتروني
+200 ألف خدمة.
. الموثق الإلكترونية
+760 ألف خدمة
. خدمة وثيقة عقارية
+120 مليون خدمة

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