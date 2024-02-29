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10 مناورات عسكرية خليجية خلال شهرين

2/29/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرت دول الخليج خلال الشهرين الماضيين أكثر من 10 مناورات وتمارين عسكرية. تعد هي أكثر المناورات العسكرية المعلن عنها في الخليج في فترة 60 يوما.
وجاء بعض تلك المناورات والتمارين العسكرية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة، وبعضها بين قوات مجلس التعاون، وبعضها الأخير على شكل مناورات منفردة.
وركزت المناورات على تمارين عسكرية احترافية ومبتكرة تحت عناوين وأهداف كبيرة منها مكافحة الإرهاب، والحروب اللا متناظرة ضد العصابات والجيوش غير النظامية، والتمارين على مواجهة أسلحة الدمار الشامل مثل الأسلحة البيولوجية والنووية والكيميائية.
أسباب مختلفة
تعود كثافة المناورات العسكرية المنفذة من قبل دول الخليج والشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية إلى أسباب عدة منها أهمها زيادة الاحتقان في المنطقة، والتهديدات المختلفة التي تواجه دول الإقليم وخاصة منذ انطلقت أحداث غزة.
ويرى المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية أن هناك حزمة من الدوافع والأسباب وراء تكثيف دول المنطقة إجراء مناورات عسكرية أو المشاركة فيها، وترتبط باتساع نطاق التهديدات التقليدية وغير التقليدية. فعلى صعيد التهديدات التقليدية، تنامت بشكل ملحوظ بعض المخاطر المشتركة للدول، لا سيما أحداث غزة والتنظيمات والمليشيات الإرهابية، التي تسعى إلى استهداف مصالحها بشكل مستمر. كما تزايدت التأثيرات السلبية للسياسات في بعض دول المنطقة، وهو ما دفع كثيرًا من دول الإقليم إلى تكثيف مشاركتها في تلك المناورات بهدف توجيه رسائل وتحذيرات غير مباشرة للدول المعادية والتنظيمات الإرهابية، وانضمت كل هذه المناورات إلى جانب المناورات الدورية والمجدولة مسبقاً.
سدا التنسيق
اختتمت القوات البرية السعودية مشاركتها في مناورات تمرين ((سدا التنسيق)) في جمهورية الهند والتي تفذت إلى جانب الجيش الهندي.
وركز التمرين على عمليات البحث والاستطلاع والاقتحام والتطهير وتحرير الرهائن وإخلاء المصابين والتعامل مع الأسرى.
رماح النصر
اختتمت مناورات التمرين الجوي المشترك ((رماح النصر 2024)) الذي نفذته القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي.
ونفذت القوات المشاركة ممثلة في أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، إلى جانب قوات دول شقيقة وصديقة، طلعات ومناورات جوية، وتمارين تطبيقية، بكل بكفاءة واحترافية.
وأوضح قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر أن القوات المشاركة نفذت مراحل التمرين الجوي المشترك ((رماح النصر 2024)) وأظهرت انضباطا وأداء متميزا وتنفيذا متناغما في أعقد سيناريوهات التهديد، حققت به التأثير والفعالية المطلوبة، والأهداف المخطط لها على جميع المستويات.
وأشار إلى تناغم الأداء بين جميع أفرع القوات المسلحة والمنفذين والمساندين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتمرين، وأثره في توحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.
وهدف التمرين إلى زيادة التعاون العسكري بين الدول المشاركة ورفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات وزيادة التنسيق العسكري والعملياتي.
سيف السلام 12
بعد اختتام تمرين ((رماح النصر)) أطلقت القوات المسلحة السعودية مناورة ((سيف السلام 12)) التي انطلقت في 21 فبراير الماضي في مدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، ضمن مرحلة تمرين مركز القيادة، بمشاركة أفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية في المنطقة.
واشتملت مرحلة تمرين مركز القيادة على تدريب القادة وهيئات الركن على أعمال التخطيط وتنفيذ وقيادة العمليات المشتركة، والتدريب على تنفيذ إجراءات التنسيق بين الوحدات، ورفع قدرات القوات والجهات المشاركة عند تنفيذ العمليات العسكرية النظامية وغير النظامية، إضافة إلى اختبار أنظمة القيادة والسيطرة والاتصال على جميع المستويات الإستراتيجية، والعملياتية، والتكتيكية للقوات المشاركة.
وأكد قائد قوة الواجب المشتركة في التمرين المشترك ((سيف السلام 12)) اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني أن الوحدات الميدانية المتواجدة في المنطقة الشمالية، نفذت تدريباتها داخل وحداتها لرفع مستوى الجاهزية القتالية قبل انطلاق آخر مرحلة من مراحل التدريب وهي مرحلة التمرين الميداني.
وأوضح أن وحدات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل في القطاعات المشاركة في التمرين تنفذ تدريبات للتعامل مع تهديدات أسلحة التدمير الشامل سواءً كانت نووية أو إشعاعية أو كيماوية أو بيولوجية؛ حيث يتم تدريب المشاركين على التخطيط وتنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل وتنفيذ عدد من الفرضيات، للتعامل مع عمليات تطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي بما يتعلق بالتعامل مع أسلحة التدمير الشامل والتدرب على الاستطلاع الكيماوي وإجراءات جمع العينات.
وأشار قائد قوة الواجب المشتركة في التمرين المشترك ((سيف السلام 12)) إلى أن الخدمات الصحية بوزارة الدفاع والخدمات الطبية العسكرية بالقوات المسلحة والإخلاء الطبي والإدارات الطبية بأفرع القوات المسلحة، إضافة إلى وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، نفذت تمرينًا يتعلق بالاستعدادات الطبية الميدانية والتدريب على المهمات الطبية التي قد تطرأ في الميدان سواء في حالة السلم أو الحرب، وكيفية التعامل مع الإصابات وفرزها وترتيبها وفق خطورتها، وذلك من خلال إنشاء مستشفى ميداني مجهز بكافة الأجهزة الطبية الحديثة ومدعم بالكوادر الصحية ذات المستوى العالي.
زلزال 2
انطلقت في مطلع يناير الماضي فعاليات التمرين الجوي القطري الباكستاني ((زلزال)) في نسختة الثانية. وهذه المرة شاركت القوات الجوية الباكستانية بمقاتلتها متعددة المهام من الجيل J-10C 4.5 من السرب رقم 15 ((كوبراس)) التابع للجناح التكتيكي 33 لإجراء مناورات الحرب الجوية Zilzaal-II، وحلقت مقابل مقاتلات يوروفايتر تايفون تابعة للقوات الجوية القطرية.
وكانت تلك هي المرة الأولى التي تخرج فيها هذه الطائرة خارج باكستان وتصل إلى المنطقة العربية في زيارة قد تمهد لمبيعات هذه الطائرة في دول الإقليم.
نمر الصحراء
أطلقت القوات المسلحة الإماراتية تمرين ((نمر الصحراء 6)) بمشاركة كتيبة مشاة آلية من القوات البرية ⁧‫الإماراتية‬⁩ مع سرية من الجيش ⁧‫الماليزي.
وتضمن التمرين عدداً من الفعاليات والتمارين العسكرية والتدريبات المشتركة في بيئة العمليات المبنية ضمن خطة التعاون بين البلدين.
مخلب الصقر
أطلقت في سلطنة عمان في الأول من يناير الماضي مناورة ((مخلب الصقر)) التي نفذت بين مختلف أنواع القوات العمانية واستمرت نحو 9 أيام.
بدر 8
اختتمت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مجريات التمرين المشترك ((بدر 8)) الذي نفذه الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني، تنفيذا لمذكرات التفاهم والتعاون المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني، والتي أسفرت عن تنفيذ سلسلة من تمارين البدر.
وأكد الفريق أول الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني البحريني، أن سلسلة تمارين ((البدر)) تختص في التدريب على مجالات مكافحة الإرهاب، وتطبيق العمليات العسكرية في مختلف البيئات والتضاريس، والتعامل مع التهديدات الإرهابية، وتنفيذ العمليات الليلية والتحركات التكتيكية، إضافة إلى عدة فرضيات ميدانية عسكرية أمنية مشتركة.
المدافع المتأهبة
على مدى 9 أيام نفذت قوات خفر السواحل الكويتية تمرين ((المدافع المتأهبة 24)) في الفترة من 28 يناير حتى 7 فبراير في دولة الكويت، وهو تمرين بحري شاركت فيه دول خليجية وبمشاركة قوات أمريكية وبريطانية.
عمل عسكري
يرى عدد من المراقبين العسكريين أن المناورات العسكرية هي جزء لا يتجزأ من العمل العسكري لقوات وجيوش الدول، وتختلف أهداف ودوافع الدول لتنفيذ هذه المناورات، مؤكدين أن زيادة كثافة المناورات والتمارين العسكرية التي نفذتها دول الخليج خلال الـ60 يوما الماضية لها أسبابها، كما أن التدريبات والمناورات العسكرية الخليجية هي من أهم أهداف وإستراتيجيات اتفاقيه الدفاع الخليجي المشترك التي تم توقيعها في المنامة عام 2000.
تعزيز التداخل القتالي
لعل أهم ما يميز المناورات المنفذة أخيرا في دول الخليج العربي أنها لم تكن فقط بين القوات الخليجية، بل تم كثير منها مع قوات صديقة مثل باكستان والهند وماليزيا وهي ذات عقائد قتالية مختلفة، وهذا أمر إيجابي يعزز التداخل القتالي. كما أن احترافية ونوعية التمارين المبتكرة في هذه المناورات، مثل التمارين على الحروب ضد القوات اللامتماثلة وغير النظامية. إضافة إلى تنوع وشمول التمارين لكافة القوات الجوية والبحرية والبرية والخدمات الطبية والمساندة سيعود بالفائدة ولا شك على الجاهزية لكل القطاعات المشاركة في هذه المناورات والتمارين.
أكبر المناورات العسكرية في العالم
ريمباك
أكبر مناورة بحرية عالمية
تُقام كل سنتين في هاواي الأمريكية
تشارك فيها 25 دولة
النجم الساطع
تُعدّ أكبر مناورة عسكرية مشتركة في منطقة الشرق الأوسط
تُقام كل سنتين في مصر
تشارك فيها 12 دولة
الدرع الأخضر
تُقام كل سنتين في السعودية
بمشاركة 20 دولة
تُعدّ أكبر مناورة عسكرية مشتركة في منطقة الخليج
زاباد
تُقام كل سنتين في روسيا
بمشاركة 10 دول
أكبر مناورة عسكرية في آسيا الوسطى
فوستوك
تُقام كل 4 سنوات في روسيا
تشارك فيها 20 دولة
أكبر مناورة عسكرية مشتركة في منطقة شرق أوروبا
كوبر براذرز
تقام سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية
تشارك فيها 20 دولة
أباتشي فاير
تقام سنويًا في الولايات المتحدة
تشارك فيها 15 دولة
جبال الألب
تقام سنويًا في إيطاليا
بمشاركة 10 دول
ساتر
تقام سنويًا في الهند
تشارك فيها 10 دول
المدافع الصلب
ينظمها حلف الناتو
تهدف إلى اختبار قدرة الحلف على الدفاع عن دوله الأعضاء
رعد الشمال
تُجرى في منطقة الشرق الأوسط
تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول العربية والإسلامية

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