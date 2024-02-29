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4 واجهات بحرية تزين عروس البحر الأحمر

2/29/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت أمانة جدة تنفيذ مشاريع الواجهات البحرية، لتنمية الشريط الساحلي بهدف خلق بيئة عمرانية وترفيهية متكاملة، أصبحت متنفسا لأهالي جدة والزوار، وذلك وفق متطلبات النمو السكاني والتطور الاجتماعي والاقتصادي.
وبات لجدة التي يسميها عشاقها عروس البحر الأحمر 4 واجهات بحرية تم الانتهاء منها، إضافة إلى واجهة النورس التي ما زالت تحت التطوير.
وصممت مشاريع هذه الواجهات على أعلى المعايير العالمية بما يراعي تأمين السلامة والجودة وخلق بيئة جديدة من المشاريع السياحية وخدمات الترفيه.
والواجهات البحرية لجدة هي، واجهة روشن، وواجهة أبحر، وواجهة الكورنيش الشمالي، وواجهة الكورنيش الأوسط، فيما يتم العمل على تطوير جزيرة النورس لتكون واجهة خامسة وجديدة.
جزيرة النورس
تعد جزيرة النورس ضمن المشاريع التي تهدف إلـى تحقيق رؤية السعودية 2030. حيث تم تغيير فكرة المشروع فيها من شاليهات فندقية يتم تشغيلها عن طريق شركة موفنبيك العالمية إلى مشروع عام يستقبل كافة رواد الواجهة البحرية من سكان وزوار مدينة جدة، ويستهدف أن يكون وجهة سياحية مثالية في جدة، وسيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية.
ويمتد المشروع على طول جزيرة النورس، ويضم ممشى بعرض 25 مترا وبطول يتجاوز 2000 متر لجهتين، يطل عليه عدد من المطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية والفنية.
كما يحتوي المشروع على صالة للسينما ومرسى للقوارب مع صالات متعددة الأغراض وشاطئ خاص بالسيدات مع نادٍ صحي، إضافة إلى منطقة ألعاب، مع توفر فعاليات ترفيهية متعددة تناسب جميع فئات المجتمع وجميع الفئات العمرية.
وسيتم تشغيل المطاعم ومرافقها عن طريق مطاعم امتياز وشركات تشغيل عالمية ومحلية، مع دعم خاص للمواهب الوطنية ورواد الأعمال السعوديين لتوفير البيئة المناسبة لإبراز الموهبة السعودية.
وتشتمل واجهة النورس على 25000 متر مربع من الممرات إلى كورنيش جدة، وعلى 1000 موقف سيارات، ونادي مارينا بمساحة تزيد عن 4500 متر مربع، ومجمع سينما بمساحة تزيد عن 3700 متر مربع، ونادٍ لليخوت والقوارب وأرصفة بسعة حتى 90 قاربا.
ومن المتوقع أن يزور الموقع بعد الافتتاح 3000 ضيف في الساعة.
واجهة روشن البحرية
تحتضن واجهة روشن البحرية بمدينة جدة 7 ساحات متنوعة، تمتد من دوار النورس وصولًا إلى شارع جابر بن الحارث، بطول 4500 متر، وتختلف في مسمياتها وتكويناتها، لتشكل لوحة تجمع في مجملها الشكل الكامل للواجهة البحرية.
وتتميّز تلك الساحات السبعة بوجودها في واجهة روشن البحرية، والتي تخضع لأكبر مرحلة تطويرية بما تشملها من خدمات وعناصر بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف نسمة، موزعة على مساحة تبلغ نحو 730 ألف متر مربع.
ومن الساحات التي تمثل شهرة وعلامة بارزة في واجهة روشن، ساحة ((النورس)) كونها من الساحات الرئيسة والأكبر من حيث المساحة، واستقت مسماها من مجسم النورس الموجود بها، والذي يعد أحد أبرز معالم مدينة جدة، كذلك ساحة ((الأصداف)) التي سميت بهذا الاسم كونها تحوي تشكيلات عديدة مستوحاة من صدف البحر، إلى جانب احتوائها على مجسم كلمة JEDDAH الشهير، وعدد من النوافير أيضا.
وتشتهر ساحة ((التوحيد)) بمجسم ضخم لكلمة التوحيد ((لا إله إلا الله محمد رسول الله))، لتتم تسميتها بـ((ساحة التوحيد)) نسبة لهذا المجسم، كما تضم ألعاب أطفال بأنماط متنوعة، ومسجد التوحيد والنوافير، فيما تستقطب ساحة ((الرمال)) الأهالي والزوار باعتبارها مخصصة للسباحة من بين الساحات الأخرى، حيث أكسبها وجود الشواطئ الرملية اسم ((ساحة الرمال))، وتعد شواطئها آمنة للكبار والصغار، وتضم ألعابا مائية ونوافير.
وتضيف ساحة ((اللؤلؤ)) طابعاً ثقافياً لواجهة روشن البحرية، لتميزها بوجود المتحف المفتوح الذي يضم عددًا من المجسمات الفنية المصممة بأيدي فنانين محليين، وسميت بهذا الاسم لاحتوائها على تشكيلات فنية مستوحاة من اللؤلؤ، فضلًا عن وجود المرسى والنوافير وألعاب للأطفال بأنماط متنوعة.
أما ساحة ((الصياد)) فتعد مقصداً ونقطة تجمع للصيادين على الكورنيش، حيث أكسبت هذا الاسم لاحتوائها على رصيف سقالة الصيد ببوابته الرائعة، كما تضم شواطئ للسباحة ونادياً رياضياً وألعاباً للأطفال، وكذلك ساحة ((الخليج)) التي تتميز بوجود أطول نافورة تفاعلية في الكورنيش الشمالي، واستقت الاسم من كونها تشبه في تشكيلها الخارجي الخليج، كما تحوي ألعابا شاطئية.
يذكر أن مشروع واجهة روشن البحرية، كان قد حقق جائزة الإبداع لعام 1439 للهجرة في مجال الإبداع الحكومي، وذلك من قبل محافظة جدة، إلى جانب حصده جائزة مكة للتميز للعام نفسه في مجال التميز البيئي من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة.
واجهة أبحر
دشنت واجهة أبحر التي شهدت تطورا غير مسبوق، حيث أسهمت في استحداث تنمية واستثمار طويل الأجل، حيث حظيت الواجهة بقبول ورضا السكان لتفرد مفهومها الترفيهي واعتمادها على أعلى معايير الجودة في التصميم وما تضمه من جوانب ترفيهية بصبغة عالمية، ومسطحات خضراء ونوافير مائية، وأماكن ممارسة الرياضة.
ونفذت أمانة محافظة جدة مشروع الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية على مساحة تقدر بـ205 آلاف متر مربع وبطول نحو 3 كيلومترات، فيما بلغت تكلفته الإجمالية نحو 273 مليون ريال.
ويحتوي المشروع على عدد من العناصر والتي من أبرزها ((ممشى بحري، ومسطحات خضراء على مساحة 27 ألف متر مربع، تتضمن 1.080 شجرة ونخلة، وشواطئ عامة للسباحة بمساحة 5.800 متر مربع ومسار للدراجات بطول 2.600 متر، وشواطئ رملية جافة بمساحة 10.350 مترا مربعا، ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 560 مترا مربعا ومواقف للسيارات تتجاوز 1.272 موقفا، إضافة إلى سقالة بحرية بطول 130 مترًا، ومبان خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل، من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول، كما تضمنت تجهيزات المشروع توفير 125 كاميرا للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.
واجهة الكورنيش الشمالي
يمتد الكورنيش الشمالي من مركز حرس الحدود وصولاً إلى دوار النورس على مساحة 236.000 متر مربع وبتكلفة إجمالية قدرت بنحو 800 مليون ريال.
ويتميز المشروع بخدمات تشمل جميع الفئات والأعمار، مثل منطقة ترفيهية، وشواطئ رملية، وجلسات مظللة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وممـرات للمشاة بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلـى المسطحات الخضراء، والنوافير المائية، وكوبري للمشاة يعد الأطول في المملكة بإطلالة مباشرة على البحر.
وتسعى أمانة جدة إلى الاستفادة من مقومات الواجهات البحرية وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، عبر إضافات مهمة ولمسات جمالية جاذبة لشواطئ جدة، وقد وفر التطوير مساحات كبيرة وعناصر جمالية وبنية تحتية متكاملة.
وتشمل مشاريع الواجهات توسعة وتطوير الأرصفة وممرات المشاة وإنشاء تقاطعات حواجز السلامة والبنية التحتية، إضافة إلى زيادة رقعة المسطحات الخضراء والتشجير إلى جانب صيانة سقالة الصيد بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون ريال.
واجهة الكورنيش الأوسط
بدأت جدة تطوير واجهاتها البحرية في الأعوام الخمسة الماضية، بدأت بتنفيذ تطوير الكورنيش الأوسط الذي يمتد من قصر السلام حتى نادي الفروسية جنوباً بطول 3.5 كلم، وشمل التطوير رصف الممرات وزيادة المساحات الخضراء والحدائق وإنشاء نوافير مياه ومجسمات مائية إلى جانب مقاعد ومناطق مظللة لألعاب الأطفال وتقاطعات للمشاة ومواقف للمتنزهين تتسع لـ800 سيارة، إضافة لتطوير ممشى شارع فلسطين)) 1.2 كم من تقاطع الأندلس شرقا، حتى طريق الكورنيش غربا بتكلفة إجمالية بلغت 188.307.134 ريالا.
ويتضمن الكورنيش الأوسط متحفا مفتوحا للمجسمات الجمالية على مساحة 7 كم وسجل فـي موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر متحف مفتوح فـي العالم.
وتعد حديقة الكورنيش الأوسط الواقعة بمنطقة الحمراء من أفضل المزارات السياحية في مدينة جدة، بل تعد أجمل حدائقها، وذلك بفضل تنوع الأنشطة المتاحة بها والتي تضمن للصغار والكبار قضاء أمتع الأوقات، إضافة إلى كونها حديقة مجانية تفتح أبوابها أمام الزوار على مدار ساعات اليوم.
وتوفر الحديقة مقاعد مخصصة للاستمتاع بجمال البحر في الواجهة البحرية الموجودة في الحديقة بفضل موقع الحديقة الإستراتيجي المتميز، ليس هذا فقط بل يمكنك الاستمتاع بمشاهدة برك المياه والنوافير. وتقدم الحديقة في الكورنيش الأوسط ممرات مخصصة لذلك، كما قامت بتوفير مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال ومتنزهات داخلية ومناطق للألعاب، وتقدم الحديقة مجموعة من المرافق والخدمات لزوارها من بينها المسجد والمقهى وموقف انتظار السيارات، إضافة إلى منطقة الألعاب المخصصة للأطفال، ومن أهم المعالم التي تقع بالقرب من الحديقة ويمكنك زيارتها نافورة الملك فهد بجدة.
الواجهات البحرية في جدة
جزيرة النورس
ـ ممشى بعرض 25 مترا
ـ تطل عليه مطاعم ومقاه ومراكز ترفيهية وفنية
ـ صالة للسينما ومرسى للقوارب
ـ شاطئ خاص بالسيدات مع نادٍ صحي
ـ منطقة ألعاب
ـ 1000 موقف سيارات
واجهة روشن البحرية
ـ تحتضن 7 ساحات متنوعة على طول 4500 متر
واجهة أبحر الجنوبية
ـ تمتد على مساحة 205 آلاف متر مربع وبطول نحو 3 كيلومترات
ـ تكلفتها الإجمالية نحو 273 مليون ريال
ـ ممشى بحري، ومسطحات خضراء تتضمن 1.080 شجرة ونخلة
ـ شواطئ عامة للسباحة، وشواطئ رملية جافة
ـ مسار للدراجات
ـ 1272 موقف سيارة
ـ سقالة بحرية
ـ مبان خدمية واستثمارية
ـ 125 كاميرا للمراقبة
واجهة الكورنيش الشمالي
ـ يمتد على مساحة 236.000 متر مربع
ـ تكلفته الإجمالية قدرت بنحو 800 مليون ريال
ـ منطقة ترفيهية
ـ شواطئ رملية
ـ جلسات مظللة
ـ منطقة ألعاب للأطفال
، ممرات للمشاة بإطلالة مباشرة على البحر
ـ مسطحات خضراء ونوافير مائية
ـ كوبري للمشاة يعد الأطول في المملكة بإطلالة مباشرة على البحر
واجهة الكورنيش الأوسط
ـ طولها 3.5 كلم
ـ 800 موقف سيارة
ـ متحف مفتوح للمجسمات الجمالية
ـ حديقة من أفضل المزارات السياحية في جدة

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