4 واجهات بحرية تزين عروس البحر الأحمر

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- Al Watan) أنهت أمانة جدة تنفيذ مشاريع الواجهات البحرية، لتنمية الشريط الساحلي بهدف خلق بيئة عمرانية وترفيهية متكاملة، أصبحت متنفسا لأهالي جدة والزوار، وذلك وفق متطلبات النمو السكاني والتطور الاجتماعي والاقتصادي.
وبات لجدة التي يسميها عشاقها عروس البحر الأحمر 4 واجهات بحرية تم الانتهاء منها، إضافة إلى واجهة النورس التي ما زالت تحت التطوير.
وصممت مشاريع هذه الواجهات على أعلى المعايير العالمية بما يراعي تأمين السلامة والجودة وخلق بيئة جديدة من المشاريع السياحية وخدمات الترفيه.
والواجهات البحرية لجدة هي، واجهة روشن، وواجهة أبحر، وواجهة الكورنيش الشمالي، وواجهة الكورنيش الأوسط، فيما يتم العمل على تطوير جزيرة النورس لتكون واجهة خامسة وجديدة.
جزيرة النورس
تعد جزيرة النورس ضمن المشاريع التي تهدف إلـى تحقيق رؤية السعودية 2030. حيث تم تغيير فكرة المشروع فيها من شاليهات فندقية يتم تشغيلها عن طريق شركة موفنبيك العالمية إلى مشروع عام يستقبل كافة رواد الواجهة البحرية من سكان وزوار مدينة جدة، ويستهدف أن يكون وجهة سياحية مثالية في جدة، وسيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية.
ويمتد المشروع على طول جزيرة النورس، ويضم ممشى بعرض 25 مترا وبطول يتجاوز 2000 متر لجهتين، يطل عليه عدد من المطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية والفنية.
كما يحتوي المشروع على صالة للسينما ومرسى للقوارب مع صالات متعددة الأغراض وشاطئ خاص بالسيدات مع نادٍ صحي، إضافة إلى منطقة ألعاب، مع توفر فعاليات ترفيهية متعددة تناسب جميع فئات المجتمع وجميع الفئات العمرية.
وسيتم تشغيل المطاعم ومرافقها عن طريق مطاعم امتياز وشركات تشغيل عالمية ومحلية، مع دعم خاص للمواهب الوطنية ورواد الأعمال السعوديين لتوفير البيئة المناسبة لإبراز الموهبة السعودية.
وتشتمل واجهة النورس على 25000 متر مربع من الممرات إلى كورنيش جدة، وعلى 1000 موقف سيارات، ونادي مارينا بمساحة تزيد عن 4500 متر مربع، ومجمع سينما بمساحة تزيد عن 3700 متر مربع، ونادٍ لليخوت والقوارب وأرصفة بسعة حتى 90 قاربا.
ومن المتوقع أن يزور الموقع بعد الافتتاح 3000 ضيف في الساعة.
واجهة روشن البحرية
تحتضن واجهة روشن البحرية بمدينة جدة 7 ساحات متنوعة، تمتد من دوار النورس وصولًا إلى شارع جابر بن الحارث، بطول 4500 متر، وتختلف في مسمياتها وتكويناتها، لتشكل لوحة تجمع في مجملها الشكل الكامل للواجهة البحرية.
وتتميّز تلك الساحات السبعة بوجودها في واجهة روشن البحرية، والتي تخضع لأكبر مرحلة تطويرية بما تشملها من خدمات وعناصر بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف نسمة، موزعة على مساحة تبلغ نحو 730 ألف متر مربع.
ومن الساحات التي تمثل شهرة وعلامة بارزة في واجهة روشن، ساحة ((النورس)) كونها من الساحات الرئيسة والأكبر من حيث المساحة، واستقت مسماها من مجسم النورس الموجود بها، والذي يعد أحد أبرز معالم مدينة جدة، كذلك ساحة ((الأصداف)) التي سميت بهذا الاسم كونها تحوي تشكيلات عديدة مستوحاة من صدف البحر، إلى جانب احتوائها على مجسم كلمة JEDDAH الشهير، وعدد من النوافير أيضا.
وتشتهر ساحة ((التوحيد)) بمجسم ضخم لكلمة التوحيد ((لا إله إلا الله محمد رسول الله))، لتتم تسميتها بـ((ساحة التوحيد)) نسبة لهذا المجسم، كما تضم ألعاب أطفال بأنماط متنوعة، ومسجد التوحيد والنوافير، فيما تستقطب ساحة ((الرمال)) الأهالي والزوار باعتبارها مخصصة للسباحة من بين الساحات الأخرى، حيث أكسبها وجود الشواطئ الرملية اسم ((ساحة الرمال))، وتعد شواطئها آمنة للكبار والصغار، وتضم ألعابا مائية ونوافير.
وتضيف ساحة ((اللؤلؤ)) طابعاً ثقافياً لواجهة روشن البحرية، لتميزها بوجود المتحف المفتوح الذي يضم عددًا من المجسمات الفنية المصممة بأيدي فنانين محليين، وسميت بهذا الاسم لاحتوائها على تشكيلات فنية مستوحاة من اللؤلؤ، فضلًا عن وجود المرسى والنوافير وألعاب للأطفال بأنماط متنوعة.
أما ساحة ((الصياد)) فتعد مقصداً ونقطة تجمع للصيادين على الكورنيش، حيث أكسبت هذا الاسم لاحتوائها على رصيف سقالة الصيد ببوابته الرائعة، كما تضم شواطئ للسباحة ونادياً رياضياً وألعاباً للأطفال، وكذلك ساحة ((الخليج)) التي تتميز بوجود أطول نافورة تفاعلية في الكورنيش الشمالي، واستقت الاسم من كونها تشبه في تشكيلها الخارجي الخليج، كما تحوي ألعابا شاطئية.
يذكر أن مشروع واجهة روشن البحرية، كان قد حقق جائزة الإبداع لعام 1439 للهجرة في مجال الإبداع الحكومي، وذلك من قبل محافظة جدة، إلى جانب حصده جائزة مكة للتميز للعام نفسه في مجال التميز البيئي من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة.
واجهة أبحر
دشنت واجهة أبحر التي شهدت تطورا غير مسبوق، حيث أسهمت في استحداث تنمية واستثمار طويل الأجل، حيث حظيت الواجهة بقبول ورضا السكان لتفرد مفهومها الترفيهي واعتمادها على أعلى معايير الجودة في التصميم وما تضمه من جوانب ترفيهية بصبغة عالمية، ومسطحات خضراء ونوافير مائية، وأماكن ممارسة الرياضة.
ونفذت أمانة محافظة جدة مشروع الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية على مساحة تقدر بـ205 آلاف متر مربع وبطول نحو 3 كيلومترات، فيما بلغت تكلفته الإجمالية نحو 273 مليون ريال.
ويحتوي المشروع على عدد من العناصر والتي من أبرزها ((ممشى بحري، ومسطحات خضراء على مساحة 27 ألف متر مربع، تتضمن 1.080 شجرة ونخلة، وشواطئ عامة للسباحة بمساحة 5.800 متر مربع ومسار للدراجات بطول 2.600 متر، وشواطئ رملية جافة بمساحة 10.350 مترا مربعا، ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 560 مترا مربعا ومواقف للسيارات تتجاوز 1.272 موقفا، إضافة إلى سقالة بحرية بطول 130 مترًا، ومبان خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل، من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول، كما تضمنت تجهيزات المشروع توفير 125 كاميرا للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.
واجهة الكورنيش الشمالي
يمتد الكورنيش الشمالي من مركز حرس الحدود وصولاً إلى دوار النورس على مساحة 236.000 متر مربع وبتكلفة إجمالية قدرت بنحو 800 مليون ريال.
ويتميز المشروع بخدمات تشمل جميع الفئات والأعمار، مثل منطقة ترفيهية، وشواطئ رملية، وجلسات مظللة، ومنطقة ألعاب للأطفال، وممـرات للمشاة بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلـى المسطحات الخضراء، والنوافير المائية، وكوبري للمشاة يعد الأطول في المملكة بإطلالة مباشرة على البحر.
وتسعى أمانة جدة إلى الاستفادة من مقومات الواجهات البحرية وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، عبر إضافات مهمة ولمسات جمالية جاذبة لشواطئ جدة، وقد وفر التطوير مساحات كبيرة وعناصر جمالية وبنية تحتية متكاملة.
وتشمل مشاريع الواجهات توسعة وتطوير الأرصفة وممرات المشاة وإنشاء تقاطعات حواجز السلامة والبنية التحتية، إضافة إلى زيادة رقعة المسطحات الخضراء والتشجير إلى جانب صيانة سقالة الصيد بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون ريال.
واجهة الكورنيش الأوسط
بدأت جدة تطوير واجهاتها البحرية في الأعوام الخمسة الماضية، بدأت بتنفيذ تطوير الكورنيش الأوسط الذي يمتد من قصر السلام حتى نادي الفروسية جنوباً بطول 3.5 كلم، وشمل التطوير رصف الممرات وزيادة المساحات الخضراء والحدائق وإنشاء نوافير مياه ومجسمات مائية إلى جانب مقاعد ومناطق مظللة لألعاب الأطفال وتقاطعات للمشاة ومواقف للمتنزهين تتسع لـ800 سيارة، إضافة لتطوير ممشى شارع فلسطين)) 1.2 كم من تقاطع الأندلس شرقا، حتى طريق الكورنيش غربا بتكلفة إجمالية بلغت 188.307.134 ريالا.
ويتضمن الكورنيش الأوسط متحفا مفتوحا للمجسمات الجمالية على مساحة 7 كم وسجل فـي موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر متحف مفتوح فـي العالم.
وتعد حديقة الكورنيش الأوسط الواقعة بمنطقة الحمراء من أفضل المزارات السياحية في مدينة جدة، بل تعد أجمل حدائقها، وذلك بفضل تنوع الأنشطة المتاحة بها والتي تضمن للصغار والكبار قضاء أمتع الأوقات، إضافة إلى كونها حديقة مجانية تفتح أبوابها أمام الزوار على مدار ساعات اليوم.
وتوفر الحديقة مقاعد مخصصة للاستمتاع بجمال البحر في الواجهة البحرية الموجودة في الحديقة بفضل موقع الحديقة الإستراتيجي المتميز، ليس هذا فقط بل يمكنك الاستمتاع بمشاهدة برك المياه والنوافير. وتقدم الحديقة في الكورنيش الأوسط ممرات مخصصة لذلك، كما قامت بتوفير مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال ومتنزهات داخلية ومناطق للألعاب، وتقدم الحديقة مجموعة من المرافق والخدمات لزوارها من بينها المسجد والمقهى وموقف انتظار السيارات، إضافة إلى منطقة الألعاب المخصصة للأطفال، ومن أهم المعالم التي تقع بالقرب من الحديقة ويمكنك زيارتها نافورة الملك فهد بجدة.
الواجهات البحرية في جدة
جزيرة النورس
ـ ممشى بعرض 25 مترا
ـ تطل عليه مطاعم ومقاه ومراكز ترفيهية وفنية
ـ صالة للسينما ومرسى للقوارب
ـ شاطئ خاص بالسيدات مع نادٍ صحي
ـ منطقة ألعاب
ـ 1000 موقف سيارات
واجهة روشن البحرية
ـ تحتضن 7 ساحات متنوعة على طول 4500 متر
واجهة أبحر الجنوبية
ـ تمتد على مساحة 205 آلاف متر مربع وبطول نحو 3 كيلومترات
ـ تكلفتها الإجمالية نحو 273 مليون ريال
ـ ممشى بحري، ومسطحات خضراء تتضمن 1.080 شجرة ونخلة
ـ شواطئ عامة للسباحة، وشواطئ رملية جافة
ـ مسار للدراجات
ـ 1272 موقف سيارة
ـ سقالة بحرية
ـ مبان خدمية واستثمارية
ـ 125 كاميرا للمراقبة
واجهة الكورنيش الشمالي
ـ يمتد على مساحة 236.000 متر مربع
ـ تكلفته الإجمالية قدرت بنحو 800 مليون ريال
ـ منطقة ترفيهية
ـ شواطئ رملية
ـ جلسات مظللة
ـ منطقة ألعاب للأطفال
، ممرات للمشاة بإطلالة مباشرة على البحر
ـ مسطحات خضراء ونوافير مائية
ـ كوبري للمشاة يعد الأطول في المملكة بإطلالة مباشرة على البحر
واجهة الكورنيش الأوسط
ـ طولها 3.5 كلم
ـ 800 موقف سيارة
ـ متحف مفتوح للمجسمات الجمالية
ـ حديقة من أفضل المزارات السياحية في جدة
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