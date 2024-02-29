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الشرفاء ينعون خصومهم

2/29/2024 11:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)للميت أمام الأحياء أربع حالات: تبجيله بذكر المحاسن فقط، وتحقيره بذكر المساوئ فقط، والإساءة الشخصية، والنقد الموضوعي.
(2)
يهمنا هنا الإساءة غير الموضوعية، أو لنقل ((التواقح)) مع الميت، وهذه رذيلة وجبن وعار، فكلنا ذاك الذي خلط صالحا وسيئا، وحين يتم نقد ((من أفضى إلى ما قدّم)) يجب أن يتم بشرف، وفي إطار ((الحقائق)) ليس إلا!
(3)
الفجور في الخصومة مرض نفسي، و((التواقح)) مع الميت مدح ضمني له، فضلا عن أنه لا يصدر إلا من أنفس معتلة. الخصم ((الوقح)) مفلس سهل ضعيف، ثم أن ((التواقح)) يؤذي الأحياء، بل يؤذي - حتى - الشرفاء من خصوم الميت.
(4)
رفض أبو جهل أن يُكسر باب محمد -صلى الله عليه وسلم- قائلا: ((لا تتحدث العرب أن أبا الحكم رَوّع نساء محمد)). أما عبدالله بن الزَّبْعري، شاعر قريش الأول، الشديد الضراوة في عداء المسلمين قبل إسلامه، فقد قال بعد غزوة أُحد: ((كم قتلنا من كريم سيّد.. ماجد الجدين مقدام بطل)).
وقال جرير راثيا الفرزدق:
لعمري لقد أشجى تميما وهدها *** على نكبات الدهر موت الفرزدق
عشية راحوا للفراق بنعشه *** إلى جدث في هوة الأرض معمق
لقد غادروا في اللحد من كان ينتمي *** إلى كل نجم فـي السماء محلق
(5)
وتتعجب ممن يقرأ ((وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ)) كيف يتمادى ويذكر الميت بشكل يسيء له قبل أن يسيء للميت، فشرف الخصومة ليس بالأمر الصعب، فهو فروسية وسمو وأخلاق وتربية رفيعة.
(6)
احترام الميت فرض وليس فضلا، والتعرض لسيرته بنقد موضوعي شرف، ويدل على علم ومعرفة وإنصاف وعدل، والإعراض عن الميت أشرف، تماما كما تدل الإساءة على جهل واعتلال وسوء أخلاق وإسفاف وابتذال.

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