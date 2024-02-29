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العصر الجليدي ما هو وما تأثيره ؟

2/29/2024 11:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) عبرت أزمان على هذا العالم رأى فيها الهول - رأى جبالا من الثلج آلافا من الأقدام عمقاً ومئات من الأميال سعة تغطي أكثر أنحائه وتبيد أكثر حيوانه و نباته. فماذا كان هذا الكابوس؟ وهل يعود؟ فيما يلي يرى القارئ حقائق أغرب من الخيال.
تنشغل بعض مجلات أوروبا العلمية هذه الأيام بظاهرة غريبة ذكر الهلال شيئاً عنها وهي تتلخص في أن منطقة القطب الشمالي ينحسر عنها الثلج وتدفأ قليلا قليلا وأن هذا الدفء يطرد. وقد صار شمال النرويج حيث كان الثلج أيضا عليه لا يريم عنه مكشوفاً الآن قد بسطت عليه الطبيعة بساطاً من الأعشاب. فلا يبعد أن يصير القطب مهداً لحضارة جديدة قادمة يكون أساسها تربية غزال الرنة على أعشاب القطب الوفيرة.
ومن هذه الظاهرة الجديدة التي تحدث في أيامنا يتبين للقارئ أن مناخ العالم يتغير ويتحول من برد إلى دف، ومن دف إلى برد وهذا التغير مستمر. فليس للعالم مناخ واحد. ودليل ذلك في تاريخ الأرض القديم أننا لا زلنا نجد في متحجرات القطب الشمالي والأرض الخضراء وكندا وشمال أوروبا نخيلاً وأنواعاً من الحيوان الذي لا يعيش إلا في البلاد الحارة كالكركدن والماموث وغيرهما. وفي سبتزبرجن وكندا طبقات فحمية تدل على وفرة من النبات زاكية عاشت في القديم في تلك الأصقاع . ووفرة النبات وزكاوته لا تتفق والبرودة الراهنة الشاملة بتلك الاصقاع. يخلص لنا من ذلك أن مناخ العالم يتغير. فإذا كانت العوامل القديمة التي أحدثت هذا التغير لا تزال موجودة فهذا التغير سيحدث أيضاً في المستقبل فتتراوح جهات العالم من برودة إلى دفء ومن دفء إلى برودة.
ما برح العلماء منذ سنين وهم في جدال على ما سموه ((العصر الجليدي))، يريدون بذلك عصراً أو عصوراً قديمة كثر فيها الثلج على بعض أنحاء العالم فغطاها وأباد منها آلافاً من الحيوان والنبات. ولم يكن جدالهم على حقيقة هذا العصر بل على كيفية حدوثه وذلك لأن أمر وقوعه لا يمكن الشك فيه لوفرة الأدلة عليه.
الثلج وانحداره على الجبال يحدث خدوشاً مماثلة في الصخور القوية، تكون البحيرات، وبرودة الصخور في قاعها، فهذه العلامات الثلاث سبيل التدليل على هذا العصر هو ما نعلمه من الحاضر وما يمكننا أن نستدل به منه على الماضي. ففي العالم بقاع يغطيها الثلج الآن مثل جبال الألب وجبال هملايا وغيرها من الجبال. ففي هذه الجبال ينحدر الثلج انحداراً من الفنن العالية حتى يصل إلى السهول فيذوب. وهو في انحداره يتراكم فيثقل فيضغط على الصخور فيبردها ويهرسها فيحمل برادة الصخور إلى سفوح الجبال. وهو إذا وصل السفح زادت قوته فيجوف السهل الذي يستقبل سيله إذا ذاب. فتحدث بحيرات قاعها ممتلئ ببرادة الصخور. فهذا هو أصل أكثر بحيرات العالم التي تلي سفوح الجبال كبحيرات سويسرا وغيرها.
1923*
*كاتب مصري ((1887 - 1958)).

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