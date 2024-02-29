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الشرب من الكأس نفسها

2/29/2024 11:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تحول شارع منزله إلى شارع غارق في الظلام بعد أن كان يسبح في برك النور والبلور، وبقي وحده ينظر إلى الأنوار المطفأة التي كانت تذكره بمنصبه.
لم يحسب حسابًا للزمن.. نسي أنه سيترجل من ذلك الكرسي الدوار يومًا، ويحال إلى التقاعد، ويصبح مواطنًا عاديًا، كان مسؤولا، لم يمض على تركه الخدمة وإحالته إلى التقاعد سوى فترة قصيرة، وحين كان في منصبه، كان الطاووس يغار من مشيته، وكانت خيلاؤه تسد عين الشمس.. والويل للساعي الذي يعمل في مكتبه، إذا لم يسبقه إلى موقف السيارة، ليفتح له الباب، ويحمل له ((الشنطة))، ويهرول أمامه لفتح باب المصعد وإحداث حركات مختلفة، ليعلم بقية الموظفين أن ((سعادة)) المدير وصل.
الدعوات على مكتبه لا حصر لها، ويصل الأمر ببعض المتزلفين في المجتمع لإحضار كروت الدعوات بأنفسهم، ولا يغادرون المكتب إلا بعد أن يحصلوا على موافقة سعادته بتشريفهم بالحضور، صوره في الجرائد لا تختفي بين الأسبوع والآخر، حتى لو أصابته أنفلونزا، أما تصريحاته النارية بأنه عدو الروتين، وتعطيل مصالح المراجعين، وأن باب مكتبه مفتوح طوال فترة الدوام، فهي تصريحات لا تفارق لسانه، خصوصًا أثناء وجوده في الدعوات العامة أو الخاصة.. حجز، أو صفقة ((بزنس))، لشراء قطعة أرض في موقع إستراتيجي في مكان ما.
لكن التظاهر و((الفشخرة)) شيء، والواقع شيء آخر، فمراجعو إدارته لا يرون إلا الطوابير والحاجب الذي يتحكم في دخولهم وخروجهم، أما الشروحات التي على معاملاتهم فهي ((أكوام)) من الألغاز، التي لا يستطيع المراجع فك رموزها ومعرفة معناها، هل هي موافقة أم رفض أم ((زحلقة))، ولم يحدث أنه شرح شرحًا ملزمًا بإنهاء إجراءات معاملة ما فورًا، إلا لمن يقدمون له الدعوات أو الذين يقيمون له الولائم.. ومن يخدمون أغراضه الخاصة كتركيب تليفون، أو توصيل كهرباء، أو تأكيد التليفونات على مكتبه لا ترن وتصهل، إلا على صوت صديق، أو قريب، أو الزوجة الكريمة التي تذكره بموعد العشاء الليلة عند عائلة فلان.
لم يحسب حسابًا للزمن.. ولم يقدر -يومًا ما- أنه سيصبح رجلاً عاديًا قد يحتاج إلى ((آخرين)) في إدارات أخرى، من الذين احتاجوا إلى إدارته يومًا، ولم يجدوا إلا العناء ((وحرقان الدم))، في إنهاء إجراءات معاملاتهم، وها قد جاءت لحظة التقاعد، وغادر كرسيه حزينًا، وقد اسودت الدنيا في وجهه، واعتكف في منزله لعدة أيام، لم يطرق خلالها بابه ((شَباب النار))، بعد أنه كانت تليفوناته لا تهدأ، ومكتبه لا يخلو من أصحاب المصالح، ومنزله يستقبل ويودع الموظفين الوصوليين، وبعض أصدقاء المناصب، وبعض من يريدون أن ينالهم شيء من بركاته ورضائه عليهم، وتحول شارع منزله -فجأة- إلى شارع غارق في الظلام، بعد أن كان يسبح في برك النور والبلور، وبقي وحده ينظر إلى الأنوار المطفأة التي كانت تذكره بمنصبه، الذي لم يحاول هو أن يبقي فيه ((لمبة)) مضاءة واحدة تؤنسه بعد خروجه من ذلك المنصب.
لكن الأكثر من ذلك، عندما ذاق من الكأس نفسها التي كم كان يسقي منها مراجعيه، فقد اضطر في الأسبوع الثالث من تقاعده إلى مراجعة إحدى الإدارات الحكومية، وإذا بأحد الموظفين الذين ذاق من سعادته الأمرين حين كان يراجع إدارته، يتعرف عليه، وكانت فرصة كم تمناها.
وحين قدم سعادة المدير المنتهي الصلاحية أوراقه لذلك الموظف المغلول، بدأ الأخير في تقليب الأوراق والنظر فيها لمدة لم تزد على الدقيقة الواحدة، وعندها ثار سعادة المدير وقال له:
- ألا تعرف من أنا؟!
وتجاهل الموظف معرفته وسأله باستخفاف
- من الأستاذ؟
فرد عليه بحدة وأعلن عن اسمه ومنصبه الذي كان، وبدون أن يرفع الموظف رأسه من على مكتبه، ألقى إليه بتلك العبارة التي يستعملها بعض الموظفين في كل مناسبة وقال له:
- تعال بكرة.. والتفت إلى مراجع آخر.
ولا تسألوا من هو، فهو واحد ولكنه نموذج، وحاله حال كثير من أولئك الذين يتلذذون بتعذيب الناس، ((واللي على رأسه بطحه يحسس عليها)).
1992*
* كاتب صحفي سعودي ((1947- 2017))

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