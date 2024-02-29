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عنجهية الحوثي ضد اللقاحات ترفع حالات شلل الأطفال

2/29/2024 11:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مصدر طبي في العاصمة اليمنية ((صنعاء)) ارتفاع عدد المصابين بشلل الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أعداد كبيرة لمن هم دون سن الخامسة، حيث وصلت أعداد المصابين إلى 1127 حالة، مع انتشار أمراض معدية ومميتة بين الأطفال، وذلك بسبب عنجهية الحوثي وحربه على اللقاحات.
إحصاءات دقيقة
وأكد المصدر لـ((الوطن)) أن اليمن، خاصة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تشهد ارتفاعا كبيرا ومتزايدا في عدد المصابين بشلل الأطفال، لعدة أسباب يقف خلفها الحوثيون، ويتزايد الانتشار بشكل كبير مُشكلا خطرا على حياة ومستقبل الأطفال، مبينا أن هذه الإحصاءات دقيقة، وهناك أرقام كبيرة لحالات لم ترصد حتى الآن. ناهيك عن الحالات غير المُشخصة. عرقلة التحصين
وأضاف أن من أسباب انتشار المرض غياب المنظمات، وإهمالها البحث والرصد الدقيق، مبينا أن من ضمن الأسباب عرقلة الحوثي الحملات الطبية والصحية، ونهب المساعدات الصحية وبيعها، وحصرها في مستشفيات خاصة تابعة لقياداته، وأيضا إغلاق الأقسام الطبية المتخصصة في علاج الأطفال، وفرض مبالغ مالية على الأسر من أجل استكمال الملفات الصحية لأطفالهم، ومنع ورفض التوعية والإرشادات الخاصة بالأطفال، وإهمال ورفض تزويد المراكز الصحية باللقاحات، كل تلك الأسباب زادت وتزيد من الإصابات بشلل الأطفال، وأيضا تفشي الكثير من الأمراض بسبب إهمال التحصينات.
منع التحصينات في المدارس
وكشف المصدر أن ميليشيا الحوثي تعرقل بشكل مستمر عمليات التحصين في المدارس، وأوقفتها منذ قرابة 7 سنوات، بحثا عن منافذ جديدة لكسب المزيد من الأموال، حيث حرص الحوثيون على تزويد صيدليات محددة في العاصمة صنعاء بجرعات التطعيم، حيث تتكسب الميليشيا ممن يرغبون في تحصين أطفالهم مقابل أموال طائلة.
وأوضح المصدر أن الإحصاءات التي تم الحصول عليها تخص العام المنصرم 2023، مع العلم أن هناك أشخاصا مرضى لم يتم رصدهم، وهذا يعد مؤشرا خطيرا حول تدهور الوضع الصحي وحماية الأطفال من الأمراض المعدية، مضيفا أن الهيئات والمنظمات الإنسانية تلتزم الصمت على هذا الوضع، ولا تشير إليه أو تتناوله، استمرارا لتجاهل دورها تجاه أعمالها الإنسانية، والتضليل والتدليس والشراكة الإجرامية في الانتهاكات الحوثية.
جرائم الحوثي تفشي شلل الأطفال
- الحوثي يمنع اللقاحات بحجة أنها مؤامرة عالمية ضد البشرية
- منع وصول التحصينات إلى المدارس
- على الرغم من اتهاماته يبيعها في صيدليات خاصة به، للتكسب منها
- غياب دور الهيئات والمنظمات الإنسانية في حماية الأطفال
- تفشي المرض بشكل صامت دون رصد أو توعية

MENAFN29022024000089011017ID1107920025

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