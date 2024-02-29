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مارس شهر الكلاسيكو

2/29/2024 11:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكون النصف الأول من مارس الجاري حافلا بمواجهات نارية بين الهلال والاتحاد، إذ ستشهد الـ12 يوما الأولى من الشهر الجاري 3 مواجهات بين الزعيم والعميد في مسابقتين مختلفتين، حيث سيدشنان الكلاسيكو الناري مع مطلع مارس بقمة دورية، سيكون لنتيجتها تأثيرها الكبير على وضع الفريقين الكبيرين، اللذين سيلتقيان على ذكرى الريمونتادا الهلالية التاريخية في الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يتواجهان على ملعب المملكة آرينا لحساب الجولة الـ22 للدوري، على أن يتجدد الصراع على الملعب نفسه في الخامس من مارس أيضا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يلتقيان مجددا في الـ12 من مارس على ملعب إستاد الجوهرة، في الإياب، ليضرب الكبيران 3 مواعيد كبرى في 12 يوما.
إثارة دائمة
يترقب عشاق كرة القدم السعودية المواجهات الثلاث التي سيخوضها الكبيران وجها لوجه خلال الـ12 يوما الأولى من مارس الجاري، ولا سيما أن مواجهات العملاقين تتسم بالقوة والإثارة الفنية والجماهيرية، وكذلك الإعلامية، والتحديات الكبرى، ودوما ما تحفل بالأهداف، ونادرا ما يخيم التعادل على مواجهات الكبيرين، فلمن ستكون الغلبة خلال مارس؟ ومن سيكون صاحب الكلمة الأقوى؟ وإن كان الهلال يتفوق فنيا، إلا أن الاتحاد استعاد شيئا من بريقه، ودوما ما يكون مختلفا في الكلاسيكو حتى وإن كان في أسوأ حالته الفنية.
ريمونتادا شهيرة
سبق أن تواجه الفريقان خلال الموسم الحالي مرة واحدة، وكانت في الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدا مطلع سبتمبر الماضي على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، ويومها تقدم الاتحاد في الحصة الأولى للمواجهة 3 / 1، قبل أن يعود الهلال بريمونتادا كبيرة في الشوط الثاني مسجلا 3 أهداف، ليحسم المواجهة لمصلحته، ويوقف حينها مسلسل انتصارات العميد في الجولات الـ4 الأولى في الدوري. وسيتواجهان في الأول من مارس مجددا في أول لقاء يجمعهما بمعقل الهلال الجديد، المملكة آرينا، الذي افتتح في الـ29 من ديسمبر الماضي، على ذكريات الريمونتادا التاريخية التي أدخلت العميد في نفق التفريط النقطي، بينما واصل الزعيم جموحه وانتصاراته المتتالية متصدرا الدوري.
عبور قاري
ضرب العملاقان 3 مواعيد سابقة في دوري أبطال آسيا منذ اعتماد نظام خروج المغلوب من ثمن النهائي: الأولى كانت في نسخة 2011 لحساب ثمن النهائي، ويومها تفوق العميد 3 / 1، ولم يكن يُعمل بنظام الذهاب والإياب. أما المواجهتان الأخريان فكانتا في نسخة 2019 لحساب ربع النهائي، حيث خيم التعادل السلبي على المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد الجوهرة، بينما حسم الزعيم موقعة الإياب على ملعب مرسول بارك 3 / 1، ليواصل مشواره في البطولة إلى أن توج باللقب في نهاية

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