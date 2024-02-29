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ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي

2/29/2024 11:17:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة عقود الكاكاو تسجل مكاسب شهرية غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين بايدن يعتبر تقنيات السيارات الصينية تهديدًا للأمن القومي الأمريكي تدشين أول بنك استثماري حكومي في سلطنة عمان

ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر (6.95%)، متجاوزة متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.88%.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 29 فبراير إلى 6.94% من 6.9% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.65% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك” الخميس:” واصلت فائدة الرهن العقاري ارتفاعها هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين وتقترب من 7% مرة أخرى”.

وأضاف“خاطر”:” في حين أن مبيعات المنازل المبنية حديثًا تشهد اتجاهًا إيجابيًا، فإن الفائدة والأسعار لا يزالان يفرضان تحديات أمام قدرة مشتري المنازل المحتملين على تحمل التكاليف”.

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