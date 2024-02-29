ارتفاع فائدة الرهن العقاري الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي

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ارتفعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع الرابع على التوالي، لتسجل أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر (6.95%)، متجاوزة متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.88%.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 29 فبراير إلى 6.94% من 6.9% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.65% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك” الخميس:” واصلت فائدة الرهن العقاري ارتفاعها هذا الأسبوع، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين وتقترب من 7% مرة أخرى”.
وأضاف“خاطر”:” في حين أن مبيعات المنازل المبنية حديثًا تشهد اتجاهًا إيجابيًا، فإن الفائدة والأسعار لا يزالان يفرضان تحديات أمام قدرة مشتري المنازل المحتملين على تحمل التكاليف”.
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