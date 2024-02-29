مجلس النواب الأمريكي يعتمد مشروع قانون يجنب البلاد الإغلاق الحكومي مؤقتًا

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وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس، على مشروع قانون إنفاق مؤقت يجنب البلاد الإغلاق الجزئي للحكومة في نهاية هذا الأسبوع، لكنه يؤجل هذا الاحتمال لمدة أسبوع واحد فقط.

واضطر رئيس مجلس النواب، الجمهوري“مايك جونسون”، مرة أخرى للجوء إلى ائتلاف يتكون في معظمه من الديمقراطيين لتمرير المشروع الذي وافق عليه 320 عضوًا مقابل رفض 99 آخرين.

وانضم ما يزيد قليلاً عن نصف الجمهوريين في المجلس إلى جميع الديمقراطيين تقريبًا لدعم تمرير مشروع القانون، فيما خرج بعض الجمهوريين من الجلسة قبل التصويت، قائلين إنهم محبطون من طلب“جونسون” دعم الإجراء دون المزيد من تخفيضات الإنفاق.

وانتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه، مع توقعات باعتماده في وقت لاحق اليوم، وبتمريره سيحصل المفاوضون على مزيد من الوقت لتمرير خطط الإنفاق للعام بأكمله، بموجب إطار متفق عليه مع الديمقراطيين.

وقال“جونسون” للصحفيين قبل التصويت اليوم، إن عملية التوصل إلى اتفاق“كانت طويلة وقبيحة”، مضيفًا أنه كان حريصًا على البدء في خطط الإنفاق الخاصة بالعام المقبل ومحاولة إنجازها بحلول الصيف، وتجنب تلك المؤقتة و”دراما الإغلاق”.