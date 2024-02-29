مجلس النواب الأمريكي يعتمد مشروع قانون يجنب البلاد الإغلاق الحكومي مؤقتًا

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وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس، على مشروع قانون إنفاق مؤقت يجنب البلاد الإغلاق الجزئي للحكومة في نهاية هذا الأسبوع، لكنه يؤجل هذا الاحتمال لمدة أسبوع واحد فقط.
واضطر رئيس مجلس النواب، الجمهوري“مايك جونسون”، مرة أخرى للجوء إلى ائتلاف يتكون في معظمه من الديمقراطيين لتمرير المشروع الذي وافق عليه 320 عضوًا مقابل رفض 99 آخرين.
وانضم ما يزيد قليلاً عن نصف الجمهوريين في المجلس إلى جميع الديمقراطيين تقريبًا لدعم تمرير مشروع القانون، فيما خرج بعض الجمهوريين من الجلسة قبل التصويت، قائلين إنهم محبطون من طلب“جونسون” دعم الإجراء دون المزيد من تخفيضات الإنفاق.
وانتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليه، مع توقعات باعتماده في وقت لاحق اليوم، وبتمريره سيحصل المفاوضون على مزيد من الوقت لتمرير خطط الإنفاق للعام بأكمله، بموجب إطار متفق عليه مع الديمقراطيين.
وقال“جونسون” للصحفيين قبل التصويت اليوم، إن عملية التوصل إلى اتفاق“كانت طويلة وقبيحة”، مضيفًا أنه كان حريصًا على البدء في خطط الإنفاق الخاصة بالعام المقبل ومحاولة إنجازها بحلول الصيف، وتجنب تلك المؤقتة و”دراما الإغلاق”.
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