المركزى يحظر تجاوز تمويلات البنوك لقطاع التأجير التمويلي 5% من محفظة القروض

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر مجلس إدارة البنك المركزى ضوابط جديدة لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلى.

ونصت الضوابط الجديدة على ألا تتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الاخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة الصادرة بتاريخ 5 مارس 2006 والتعديلات اللاحقة لها.

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كما نصت التعليمات على ضرورة تحديد الغرض من التسهيل، سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلى أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل فى الغرض الممنوح من أجله، من خلال استيفاء المستندات المؤيدة للعقود محل التمويل، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلى بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.

واشترط البنك المركزى أن يكون مصدر السداد الرئيسى للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلى الممولة من قبل البنك، مع مراعاة مطابقة جدول سداد التمويل الممنوح من قبل البنك بجدول سداد عقود التأجير التمويلي، وإحالة حقوق شركة التأجير التمويلى الناشئة عن العقد محل التمويل لصالح البنك، بما يمكنه من التحقق من وفاء العميل محل التمويل بالتزاماته.

ونص على ضرورة التأكد من قيام شركة التأجير التمويلى بدراسة العميل محل التمويل والأطراف المرتبطة به، وإيلاء العناية الواجبة لتقدير ملاءته المالية وقدرته على السداد، وكذلك التأكد من عدم تركز الحد الائتمانى الممنوح لشركة التأجير التمويلى فى تمويل عدد محدود من العملاء محل التمويل، مع إيلاء العناية الواجبة لضمان تنوع محفظة تسهيلات البنك الممنوحة لشركات التأجير التمويلى وعدم تركزها فى تمويل قطاع بعينه.

وألزم المركزى البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لشركات التأجير التمويلى إلا فى حالة وجود عملية استيرادية بالفعل، مع توافر مصادر كافية بالعملة الأجنبية لدى العملاء للسداد، بجانب الحصول على ما يفيد التزام شركة التأجير التمويلى بالقواعد والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتخصيم قبل المنح، مع مراعاة التأكد من استمرار التزام الشركة بمتطلبات الهيئة عند التجديد.

وبحسب المركزى تسرى هذه التعليمات على التسهيلات الجديدة بدءا من تاريخ لإصدار تلك الضوابط، على أن يتم تخفيض التوظيفات المتجاوزة للحدود المقررة تدريجيا وفقا لأجال التوظيفات القائمة، مع موافاة قطاع الرقابة المكتبية بخطة تصحيحية خلال 3 أشهر، وتقرير ربع سنوى يوضح موقف هذه التوظيفات.