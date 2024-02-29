النفط يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
وود ماكنزي تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 عقود الغاز الأمريكية تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ مارس 2020 الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار البنزين والديزل مع تثبيت سعر السولار
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات آخر جلسات شهر فبراير، مع تجدد مخاوف ضعف الطلب، لكنها حققت مكاسب للشهر الثاني على التوالي في ظل علاوة المخاطر التي سببتها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعند تسوية تعاملات الخميس، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.3% بما يعادل 24 سنتًا عند 81.91 دولار للبرميل، بينما استقرت عقود أبريل -تنتهي صلاحيتها اليوم- عند 83.62 دولار، لكنها حققت مكاسب في فبراير بأكثر من 3.8%.
فيما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.35% أو 28 سنتًا إلى 78.26 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 3.35%.
وخفضت“وود ماكنزي” توقعاتها للطلب على النفط في تقريرها الشهري، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بعد توقعات يناير البالغة مليوني برميل يوميًا، وقالت إن الأسواق الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون هي المحرك الرئيسي.
وأظهر استطلاع“رويترز” أنه للشهر الرابع على التوالي، واصل أكثر من 36 محللًا تعديل توقعاتهم بالخفض لمتوسط سعر الخامين القياسيين، حيث سيبلغ متوسط سعر خام برنت 81.13 دولار للبرميل هذا العام، من 81.44 دولار، فيما يتوقعون تسجيل نايمكس متوسط سعر 76.54 دولار بانخفاض من 77.26 دولار.
MENAFN29022024000202011048ID1107920019
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.