النفط يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوود ماكنزي تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 عقود الغاز الأمريكية تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ مارس 2020 الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار البنزين والديزل مع تثبيت سعر السولار

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات آخر جلسات شهر فبراير، مع تجدد مخاوف ضعف الطلب، لكنها حققت مكاسب للشهر الثاني على التوالي في ظل علاوة المخاطر التي سببتها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند تسوية تعاملات الخميس، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.3% بما يعادل 24 سنتًا عند 81.91 دولار للبرميل، بينما استقرت عقود أبريل -تنتهي صلاحيتها اليوم- عند 83.62 دولار، لكنها حققت مكاسب في فبراير بأكثر من 3.8%.

فيما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.35% أو 28 سنتًا إلى 78.26 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 3.35%.

وخفضت“وود ماكنزي” توقعاتها للطلب على النفط في تقريرها الشهري، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بعد توقعات يناير البالغة مليوني برميل يوميًا، وقالت إن الأسواق الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون هي المحرك الرئيسي.

وأظهر استطلاع“رويترز” أنه للشهر الرابع على التوالي، واصل أكثر من 36 محللًا تعديل توقعاتهم بالخفض لمتوسط سعر الخامين القياسيين، حيث سيبلغ متوسط سعر خام برنت 81.13 دولار للبرميل هذا العام، من 81.44 دولار، فيما يتوقعون تسجيل نايمكس متوسط سعر 76.54 دولار بانخفاض من 77.26 دولار.