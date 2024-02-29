Friday, 01 March 2024 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب للشهر الثاني على التوالي

2/29/2024 11:17:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة وود ماكنزي تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 عقود الغاز الأمريكية تتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ مارس 2020 الحكومة الأردنية تقرر رفع أسعار البنزين والديزل مع تثبيت سعر السولار

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات آخر جلسات شهر فبراير، مع تجدد مخاوف ضعف الطلب، لكنها حققت مكاسب للشهر الثاني على التوالي في ظل علاوة المخاطر التي سببتها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وعند تسوية تعاملات الخميس، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو -الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.3% بما يعادل 24 سنتًا عند 81.91 دولار للبرميل، بينما استقرت عقود أبريل -تنتهي صلاحيتها اليوم- عند 83.62 دولار، لكنها حققت مكاسب في فبراير بأكثر من 3.8%.

فيما هبط سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.35% أو 28 سنتًا إلى 78.26 دولار للبرميل، لكنه حقق مكاسب شهرية بنسبة 3.35%.

وخفضت“وود ماكنزي” توقعاتها للطلب على النفط في تقريرها الشهري، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بعد توقعات يناير البالغة مليوني برميل يوميًا، وقالت إن الأسواق الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستكون هي المحرك الرئيسي.

وأظهر استطلاع“رويترز” أنه للشهر الرابع على التوالي، واصل أكثر من 36 محللًا تعديل توقعاتهم بالخفض لمتوسط سعر الخامين القياسيين، حيث سيبلغ متوسط سعر خام برنت 81.13 دولار للبرميل هذا العام، من 81.44 دولار، فيما يتوقعون تسجيل نايمكس متوسط سعر 76.54 دولار بانخفاض من 77.26 دولار.

MENAFN29022024000202011048ID1107920019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث