يو بي إس يتوقع ارتفاع الأسهم الأمريكية بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتعقود الكاكاو تسجل مكاسب شهرية غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين بايدن يعتبر تقنيات السيارات الصينية تهديدًا للأمن القومي الأمريكي تدشين أول بنك استثماري حكومي في سلطنة عمان

يرى استراتيجيو الأسهم العالمية في مصرف“يو بي إس”، أن مؤشر“إس آند بي 500” قد يرتفع بنحو بشكل حاد للغاية هذا العام، بسبب طفرة جديدة ناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال المحللون في مذكرة صدرت الخميس، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعمل في الواقع على زيادة نمو الإنتاجية إلى 2.5%، مما يرفع مكاسب الأسهم إلى 20% في عام 2024.

وأضافوا أن هذا من شأنه أن يدفع المؤشر إلى مستوى 5724 نقطة، علمًا بأن السيناريو الأساسي الذي يتوقعه البنك لمؤشر“ستاندرد آند بورز 500′′، هو إنهاء العام الجاري عند 5400 نقطة ارتفاعًا من قرابة 5100 نقطة الآن و4769 نقطة في نهاية 2023.

وأشاروا إلى أن التقنية الجديدة يبدو أنها تؤثر بالفعل على مخرجات العمل وجودته، ونظرًا لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابقة التي أدت إلى رفع الإنتاجية بنسبة 1.5% إلى 2%، فقد يتوقع المستثمرون نفس الشيء من الذكاء الاصطناعي التوليدي.

لكنهم حذروا من أن التغيير الملحوظ في نماذج الأعمال يجلب خطر التقييمات المتطرفة، كما حدث مع قطاعات؛ السكك الحديدية، والتكنولوجيا، ووسائل الإعلام، والاتصالات.

وذكروا أنه خلال فترات الفقاعة، يمكن أن تصل نسب السعر إلى الأرباح لما بين 45 و72 مرة، ومن الممكن أن تنخفض علاوات مخاطر الأسهم – العائد الإضافي الذي يتوقعه المستثمرون من امتلاك الأسهم مقابل السندات – إلى 1.7%.

المصدر: