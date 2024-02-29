يو بي إس يتوقع ارتفاع الأسهم الأمريكية بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية

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يرى استراتيجيو الأسهم العالمية في مصرف“يو بي إس”، أن مؤشر“إس آند بي 500” قد يرتفع بنحو بشكل حاد للغاية هذا العام، بسبب طفرة جديدة ناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال المحللون في مذكرة صدرت الخميس، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعمل في الواقع على زيادة نمو الإنتاجية إلى 2.5%، مما يرفع مكاسب الأسهم إلى 20% في عام 2024.
وأضافوا أن هذا من شأنه أن يدفع المؤشر إلى مستوى 5724 نقطة، علمًا بأن السيناريو الأساسي الذي يتوقعه البنك لمؤشر“ستاندرد آند بورز 500′′، هو إنهاء العام الجاري عند 5400 نقطة ارتفاعًا من قرابة 5100 نقطة الآن و4769 نقطة في نهاية 2023.
وأشاروا إلى أن التقنية الجديدة يبدو أنها تؤثر بالفعل على مخرجات العمل وجودته، ونظرًا لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السابقة التي أدت إلى رفع الإنتاجية بنسبة 1.5% إلى 2%، فقد يتوقع المستثمرون نفس الشيء من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لكنهم حذروا من أن التغيير الملحوظ في نماذج الأعمال يجلب خطر التقييمات المتطرفة، كما حدث مع قطاعات؛ السكك الحديدية، والتكنولوجيا، ووسائل الإعلام، والاتصالات.
وذكروا أنه خلال فترات الفقاعة، يمكن أن تصل نسب السعر إلى الأرباح لما بين 45 و72 مرة، ومن الممكن أن تنخفض علاوات مخاطر الأسهم – العائد الإضافي الذي يتوقعه المستثمرون من امتلاك الأسهم مقابل السندات – إلى 1.7%.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107920018
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