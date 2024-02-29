الهند تحقق نموًا فصليًا يتجاوز 8% ويفوق التوقعات

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تسارع النمو الاقتصادي في الهند ليتجاوز 8% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين قبل أشهر قليلة من الانتخابات.
وقالت وزارة الإحصاء الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8.4% خلال الربع المنتهي في ديسمبر على أساس سنوي، مدعومًا باستثمارات قوية في القطاع الخاص وانتعاش الإنفاق على الخدمات، في مقابل التوقعات البالغة 6.6%.
وقالت الحكومة في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي للربع المالي الثالث من عام 2023-2024، كان الأعلى خلال ستة أرباع، على خلفية زيادة بنسبة 11.6% في نشاط التصنيع وتوسع بنسبة 9.5% في قطاع البناء، بحسب صحيفة“نيكاي” اليابانية.
وتم تعديل معدلي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين السابقين إلى 8.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، من 7.8%، وإلى 8.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من 7.6%، كما عدلت الحكومة توقعاتها لنمو اقتصاد الهند خلال العام المالي المنتهي في مارس إلى 7.6%، من توقعات يناير البالغة 7.3%.
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في الهند خلال شهري أبريل ومايو من هذا العام، حيث يسعى رئيس الوزراء“ناريندرا مودي” لفترة ولاية ثالثة.
المصدر:
MENAFN29022024000202011048ID1107920017
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