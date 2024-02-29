الهند تحقق نموًا فصليًا يتجاوز 8% ويفوق التوقعات

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تسارع النمو الاقتصادي في الهند ليتجاوز 8% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين قبل أشهر قليلة من الانتخابات.

وقالت وزارة الإحصاء الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8.4% خلال الربع المنتهي في ديسمبر على أساس سنوي، مدعومًا باستثمارات قوية في القطاع الخاص وانتعاش الإنفاق على الخدمات، في مقابل التوقعات البالغة 6.6%.

وقالت الحكومة في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي للربع المالي الثالث من عام 2023-2024، كان الأعلى خلال ستة أرباع، على خلفية زيادة بنسبة 11.6% في نشاط التصنيع وتوسع بنسبة 9.5% في قطاع البناء، بحسب صحيفة“نيكاي” اليابانية.

وتم تعديل معدلي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين السابقين إلى 8.2% في الفترة من أبريل إلى يونيو، من 7.8%، وإلى 8.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من 7.6%، كما عدلت الحكومة توقعاتها لنمو اقتصاد الهند خلال العام المالي المنتهي في مارس إلى 7.6%، من توقعات يناير البالغة 7.3%.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في الهند خلال شهري أبريل ومايو من هذا العام، حيث يسعى رئيس الوزراء“ناريندرا مودي” لفترة ولاية ثالثة.

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